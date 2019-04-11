التموين تعتزم طرح لحوم بلدية طازجة بالمجمعات.. إليكم التفاصيل

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الوقت الراهن على توفير احتياجات كافة المواطنين من السلع الرئيسية الغذائية، وكذلك العمل على طرح منتجات الدواجن واللحوم، في إطار سعي الوزارة من أجل تنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل القيادة السياسية المصرية الخاصة بالعمل على توفير جميع السلع الرئيسية للمواطنين بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

التموين تعتزم طرح لحوم بلدية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في العمل على طرح اللحوم البلدية الطازجة بسعر يصل إلى 110 جنيهات للكيلو جرام الواحد فى جميع المنافذ الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك في فروع الشركات التابعة إلى “ألشركة القابضة للصناعات الغذائية”

إلى جانب قيام الوزارة بطرح لحوم سودانية طازجة بسعر الكيلو جرام 85 جنيهًا، كما تطرح الوزارة أيضا لحوم مجمدة بسعر الكيلو 60 جنيهًا، وذلك تبعًا للأسعار المعلن عنها من قبل الوزارة والتي تعد أقل بكثير عن مثل تلك المنتجات المطروحة بالأسواق التجارية الأخرى.

Advertisements

المصيلحي يكلف بطرح اللحوم الطازجة والمجمدة طول الوقت

كلف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، “شركات المجمعات الاستهلاكية”، بالعمل على استمرار طرح تلك اللحوم الطازجة، واللحوم المجمدة إلى المواطنين طوال الوقت بأسعار تعد أقل بكثير من الأسواق التجارية الأخرى.

إلى جانب تكليف الوزير للشركات بالعمل على توفير السلع الرئيسية والمنتجات لما يقارب مِن 4500 منفذ خاص بمشروع جمعيتى الخاص بمشروع شباب الخريجين، فى إطار سعي الوزارة في العمل على توفير كافة المنتجات الرئيسية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

المصيلحي يوجه بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق التجارية

إلى جانب طرح السلع الرئيسية فى المنافذ المتنقلة بنفس أسعار “المجمعات الاستهلاكية”، كما وجه وزير التموين والتجارة الداخلية “مديرى مديريات التموين” بكافة المحافظات المصرية بالعمل على تشديد الرقابة على الأسواق التجارية، والعمل على متابعة حركة تداول السلع الرئيسية من خلال إدراج العديد من الجولات الميدانية من أجل مراقبة الأسواق التجارية.

تعمل “الشركة القابضة للصناعات الغذائية”، تحت برئاسة اللواء أحمد حسانين بالعمل على عقد اجتماعات دورية خلال الوقت الراهن مع الموردين، وكذلك كبار المنتجين، من خلال “لجنة المشتريات المركزية”، من أجل التعاقد على شراء السلع الرئيسية، وكافة المستلزمات الخاصة بالشركات التابعة لها، والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب العمل على تأمين مخزون استراتجيي من السلع الرئيسية التي تكفى احتياجات المواطنين للعديد من الأشهر القادمة.

التموين تأكد على توفير السلع الغذائية الرئيسية واللحوم الطازجة والمجمدة

وكما أعلن رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة اللواء خالد عبد الله، عن تأكيده على توافر جميع السلع الغذائية الرئيسية، وكذلك توفير منتجات اللحوم الطازجة، واللحوم المجمدة بكافة منافذ الشركة في جميع محافظات الوجه البحرى.

وأكد على طرح كميات ضخمة من “الأرز الأبيض”، المعبأ بوزن واحد كيلو جرام، على أن يتم طرحه بسعر 9 جنيهات للكيلو، وكذلك العمل على توفير جميع السلع المدعمة إلى أصحاب البطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على حدا المقيد على البطاقات التموين.

ولفت اللواء خالد عبدالله إلى أن “الشركة القابضة للصناعات الغذائية”، تحت رئاسة اللواء احمد حسانين تقوم بالعمل على توفير المنتجات، وكذلك السلع أولاً بأول، ليتم طرحها إلى المواطنين سواء من خلال المنافذ، أو من خلال طرحها في السيارات المتنقلة.

أعلن رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد عاطف، إنه قد تم البدء في طرح اللحوم البلدية الطازجة، بسعر الكيلو 110 جنيهات، حيث تم الحصول تلك اللحوم الطازجة من قبل “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية”، تبعًا للبروتوكول المنعقد بين الجهاز، وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد على طرح المنتجات في جميع المنافذ، ومن خلال كافة فروع الشركة في محافظات الوجه القبلي، كما يتم أيضا طرح كميات من البقوليات، مثل “الفول، والعدس، والأرز”، وجميع السلع بأسعار تعد مخفضة من 15% إلى نسبة 20% مقارنة بنفس أسعار تلك السلع المطروحة بالأسواق الأخرى، كما سوف يتم العمل على زيادة طرح المنتجات بكميات تعد إضافية في إطار الاستعداد لشهر رمضان الفضيل.

أقرا المزيد التموين تعلن السعر الرسمي للسكر في البطاقات التموينية