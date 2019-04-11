تعرف على.. إجراءات استخراج “شهادة التحركات” من قبل مصلحة الجوازات

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي لعرض تفاصيل الأحوال الجوية، حيث ذكر خبراء الأرصاد في نشرة الهيئة الصادرة اليوم الخميس، الموافق 11 إبريل، أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل..