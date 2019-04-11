تعرف على.. إجراءات استخراج “شهادة التحركات” من قبل مصلحة الجوازات

يرغب البعض في معرفة طرق ووسائل استخراج “شهادة التحركات” التي تم استخراجها من قبل “مصلحة الجوازات المصرية” قبل السفر، يقدم موقع مصر 365 شرح عن كيفية استخراج تلك الشهادة.
الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات
- يطلب من صاحب الشأن أن يتم تقديم طلب مرفق به صورة طبق الأصل من جواز سفره، أو يطاقة الشخصية.
الرسوم المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات
- رسم طابع شرطة بقيمة 40 قرش، على طلب استخراج “شهادة التحركات” وذلك بالنسبة إلى المصريين.
- رسم تنمية موارد بقيمة 5 حنيهات، إذا كان المطلوب عنه الشهادة أجنبي.
- رسوم نسخ الشهادة بقيمة 190 قرش، و50 قرش عن كل سنة يطلب عنها التحركات.
- تحصيل رسم سنة زائدة بقيمة 50 قرش.
الإجراءات التي يتم من خلال تأدية الخدمة لاستخراج شهادة التحركات
- يتم إستخراج شهادة التحركات إلى من يطلبها، وكذلك إلى من يطلبها من صاحب الشأن، مع توفير البيانات المتاحة بمعرفة مصادر من قبل “الإدارة العامة للجوازات”، المختلفة إلى المواطنين المصريين، والأجانب من أجل تقديم الشهادة إلى الجهات الرسمية بعد التقدم بطلبات إلى إدارة المراقبة “اختصاص أصيل”، أو إلى أحد مكاتب الجوازات الأقليمية بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، بإستثناء المنطقة المركزية.
- يتم تقدم الطلب من صاحب الشأن، أو من قبل وكيل رسمى من صاحب الشأن، أو من قبل الممثل القانوني، يتم من خلاله توضيح كافة البيانات الشخصية المطلوب عن صاحب الشأن منها الاسم بالكامل، والجنسية، وتاريخ ومحل الميلاد.
- إذا كانت شهادة التحركات سوف تقدم إلى إحدى المحاكم المختلفة بأنواعها ، فيتم تعين تقديم تصريح من قبل المحكمة بالفترة المطلوبة موجه إلى إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للجوازات من أجل فحصه، وإعداد الرد.
- إذا كانت شهادة التحركات سوف يتم تقديمها إلى النيابة العامة فيتم تعين تقديم تصريح من قبل النيابة، ثم يتم تقديم الأوراق من أجل فحصها بمعرفة “إدارة المراقبة”، ليتم إعداد الرد.
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