مصر 365
أخبار مصر

لتلافي الزحام.. المرور تناشد السائقين بالتزام تحويلات جامعة الدول

هبه حسن هبه حسن
11 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
Advertisements
لتلافي الزحام.. المرور تناشد السائقين بالتزام تحويلات جامعة الدول
شارع جامعة الدول
Advertisements

أهابت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بجموع السائقين بضرورة الالتلزام بالتحويلات المرورية التى تم وضعتها من قبل اﻹدارة بسبب القيام بأعمال إقامة محطة مترو في جامعة الدول العربية، وسط انتشار العديد من الخدمات المرورية في الطرق المؤدية إلى موقع المحطة القائم في شارع جامعة الدول، من أجل متابعة غرف العمليات لحركة السيارات، وذلك أثناء إجراء أعمال إقامة المحطة.

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء تحويلات للقادم من “شارع السودان، وكوبرى ناهيا”، والمتجه إلى “ميدان النصر”، وكذلك في الاتجاه القادم من شارع السودان للدخول من ناحية اليسار في اتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية، وذلك بعد “فتحة دوران”، ما بعد شارع شهاب مما يقارب من خمسين مترًا.

أوضحت إدارة المرور سوف يتم استكمال السير في الاتجاه المقابل، وذلك للقادمين من “ميدان النصر”، في اتجاه شارع السودان، وذلك بعد تحويل الاتجاه إلى “اتجاهين”، والعمل على فصلهم، وذلك في بداية منطقة التحويلة القائمة في “تقاطع شارع محيى الدين أبوالعز، مع شارع جامعة الدول العربية حتى فتحة دوران البرج الإدارى”، على أن يتم العودة مرة ثانية إلى الطريق الرئيسي بعد فتحة دوران “البرج الإدارى”، في اتجاه ميدان النصر.

Advertisements

وسوف يكون على القادم باتجاه النصر في اتجاه “شارع شهاب، وشارع السودان”، أن يتم السير في نفس الاتجاه، مع الدخول بمنطقة التحويلة، للوصول إلى شارع شهاب من ناحية اليمين، أو أن يتم استكمال الطريق إلى شارع السودان في نفس الاتجاه.

وعلى القادم من شارع محى الدين أبوالعز في اتجاه ميدان النصر أن يقوم بالدخول في اتجاه اليمين “وهذا يعد اتجاه إجباري، في الطريق البطىء في شارع جامعة الدول العربية المتجه لميدان النصر، وذلك بالسير خلال حارة مرور منفصلة.

أقرا المزيد تعرف على عقوبة تعطيل سيارات الإطفاء والإسعاف بقانون المرور الجديد

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

أخبار مصر

البنك الدولي يدعم مبادرة السيسي للاستثمار في التعليم والصحة بـ 1.03 مليار دولار

شارك وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، أمس الأربعاء، في جلسة نظمها البنك الدولى بعنوان “الاستثمار فى رأس المال البشرى للشرق الأوسط وشمال..

مروة عفيفي مروة عفيفي
الأرصاد الجوية تعلن عن ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بداية من اليوم الإثنين
أخبار مصر

الأرصاد: طقس اليوم ربيعي معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي لعرض تفاصيل الأحوال الجوية، حيث ذكر خبراء الأرصاد في نشرة الهيئة الصادرة اليوم الخميس، الموافق 11 إبريل، أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل..

مروة عفيفي مروة عفيفي
التموين تعتزم طرح لحوم بلدية طازجة بالمجمعات.. إليكم التفاصيل
أخبار مصر

التموين تعتزم طرح لحوم بلدية طازجة بالمجمعات.. إليكم التفاصيل

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الوقت الراهن على توفير احتياجات كافة المواطنين من السلع الرئيسية الغذائية، وكذلك العمل على طرح منتجات الدواجن واللحوم، في إطار سعي الوزارة من أجل تنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل..

هبه حسن هبه حسن