لتلافي الزحام.. المرور تناشد السائقين بالتزام تحويلات جامعة الدول

أهابت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بجموع السائقين بضرورة الالتلزام بالتحويلات المرورية التى تم وضعتها من قبل اﻹدارة بسبب القيام بأعمال إقامة محطة مترو في جامعة الدول العربية، وسط انتشار العديد من الخدمات المرورية في الطرق المؤدية إلى موقع المحطة القائم في شارع جامعة الدول، من أجل متابعة غرف العمليات لحركة السيارات، وذلك أثناء إجراء أعمال إقامة المحطة.

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء تحويلات للقادم من “شارع السودان، وكوبرى ناهيا”، والمتجه إلى “ميدان النصر”، وكذلك في الاتجاه القادم من شارع السودان للدخول من ناحية اليسار في اتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية، وذلك بعد “فتحة دوران”، ما بعد شارع شهاب مما يقارب من خمسين مترًا.

أوضحت إدارة المرور سوف يتم استكمال السير في الاتجاه المقابل، وذلك للقادمين من “ميدان النصر”، في اتجاه شارع السودان، وذلك بعد تحويل الاتجاه إلى “اتجاهين”، والعمل على فصلهم، وذلك في بداية منطقة التحويلة القائمة في “تقاطع شارع محيى الدين أبوالعز، مع شارع جامعة الدول العربية حتى فتحة دوران البرج الإدارى”، على أن يتم العودة مرة ثانية إلى الطريق الرئيسي بعد فتحة دوران “البرج الإدارى”، في اتجاه ميدان النصر.

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وسوف يكون على القادم باتجاه النصر في اتجاه “شارع شهاب، وشارع السودان”، أن يتم السير في نفس الاتجاه، مع الدخول بمنطقة التحويلة، للوصول إلى شارع شهاب من ناحية اليمين، أو أن يتم استكمال الطريق إلى شارع السودان في نفس الاتجاه.

وعلى القادم من شارع محى الدين أبوالعز في اتجاه ميدان النصر أن يقوم بالدخول في اتجاه اليمين “وهذا يعد اتجاه إجباري، في الطريق البطىء في شارع جامعة الدول العربية المتجه لميدان النصر، وذلك بالسير خلال حارة مرور منفصلة.

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