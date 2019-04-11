الأرصاد: طقس اليوم ربيعي معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي لعرض تفاصيل الأحوال الجوية، حيث ذكر خبراء الأرصاد في نشرة الهيئة الصادرة اليوم الخميس، الموافق 11 إبريل، أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلاً.

وأضاف الخبراء في توقعاتهم، أن تقل الرؤية فى ظل تكون الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والتي تمتد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، ويكون نشاط الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة نشطة على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

أما بخصوص حالة البحرين، ذكر الخبراء في نشرة أخبار الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

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وحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس اليومية التي تٌصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان درجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وبعض عواصم الدول العربية والأوربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 11 إبريل على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 15 25

طنطا 14 25

دمنهور 13 23

الإسكندرية 11 22

بلطيم 11 21

مطروح 11 21

السلوم 10 24

سيوة 12 28

بورسعيد 15 21

دمياط 14 22

الزقازيق 14 25

الاسماعلية 15 26

السويس 14 26

العريش 12 23

رفح 13 22

رأس سدر 15 29

نخل 08 23

نويبع 20 29

طابا 12 28

كاترين 07 22

الطور 19 27

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 18 28

مرسى علم 20 28

الفيوم 14 27

بنى سويف 14 27

المنيا 11 27

أسيوط 13 28

سوهاج 14 29

قنا 15 30

الأقصر 18 31

أسوان 20 31

أبوسمبل 22 33

الوادى الجديد 17 30

شلاتين 20 30

أبو رماد 20 30

رأس حدربة 21 29

حلايب 21 29

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 11 إبريل على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 38

المدينة 18 34

الرياض 18 29

المنامة 22 28

أبوظبى 24 31

الدوحة 22 28

الكويت 19 29

دمشق 05 21

بيروت 14 19

عمان 06 19

القدس 07 17

غزة 13 20

بغداد 16 30

مسقط 25 31

صنعاء 12 26

الخرطوم 26 42

طرابلس 13 21

تونس 11 19

الجزائر 09 15

الرباط 08 19

نواكشوط 18 30

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 11 إبريل على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 05 14

اسطنبول 11 17

إسلام آباد 20 32

نيودلهى 24 40

جاكرتا 24 33

بكين 06 19

كوالامبور 24 33

طوكيو 06 16

أثينا 12 21

روما 07 17

باريس 02 14

مدريد 02 18

برلين -01 07

لندن 02 10

مونتريال 00 05

موسكو 02 11

نيويورك 09 13

واشنطن 12 20