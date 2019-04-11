السكك الحديد تستحدث نظام جديد لحجز القطارات العادية.. إليكم تفاصيله

أعلنت هيئة السكة الحديد مصر عن استحداث نظام يعد جديد خاص بحجز تذاكر القطارات العادية، في إطار سعي الهيئة إلى مواجهة الطوابير والزحام على شبابيك حجز تذاكر القطارات، وتأتي تلك الخطة بعد أن أعلنت الهيئة عن تطبيق الزيادات الأخيرة من خلال دفع غرامات التهرب من “شراء تذاكر القطارات”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن هيئة سكك حديد مصر تواجه مشكلة في تهرب العديد من ركاب القطارات من الزحام على شباك التذاكر من خلال الركوب في القطار وينتظرون مرور “الكمسري” من أجل تحصيل قيمة التذكرة، وذلك في القطارات العادية.

وقد أعلنت الهيئة عن قرارها اليوم الخميس عن تطبيق نظام الحجز المستحدث الخاص بالقطارات العادية، من أجل التسهيل على المواطنين في استقلال تلك القطارات، بناء على التعليمات الصادرة عن إدارة المبيعات ليتم تطبيق النظام الحديث.

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وتأتي تلك الخطوة في إطار تنفيذ هيئة سكك حديد مصر التكليفات الصادرة عن وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير للتخفيف على المواطنين الذين يعانون من الطوابير على شبابيك حجز القطارات العادية.

صرحت مصادر مسؤولة في هيئة سكك حديد مصر، “إن النظام المستحدث الجديد يسمح لركاب القطار المطور “العادي، أو القطار المميز بالحجز قبل السفر بمدة أسبوع بدل من حجز التذكرة في نفس يوم السفر، حيث يتيح النظام الجديد الخاص بحجز القطارات المكيفة قبل مدة السفر بأسبوعين، وبالنسبة لحجز القطارات العادية يكون في نفس يوم السفر.

استحداث نظام التذكرة المجمعة لمدة 6 أيام

وأوضحت المصادر، إن النظام الجديد المستحدث يتيح للركاب شراء تذاكر القطارات المجمعة، التي تسمح له باستقلال القطارات العادية لمدة زمنية تصل إلى 6 أيام عودة، وذهاب بدل من الحجز قبل كل رحلة، تتضمن التذكرة المجمعة أيضا، محطة القيام، والمحطة التي يرغب الركاب في الوصول إليها إلى جانب إيضاح المدة الزمنية، وتنتهي صلاحية تلك التذكرة بمرور 6 أيام من تاريخ حجزها، وتسمح للركاب باستقلال 12 رحلة عودة وذهاب خلال تلك المدة .

وأشارت المصادر أن النظام الجديد سوف يتم تطبيقه في جميع خطوط شبكات السكك الحديدية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، ابتداءً من اليوم، وأكدت الهيئة أن تلك الخطوات تأتي في إطار سعي الوزارة في انتهاء طوابير تذاكر القطارات، وعدم تطبيق أي غرامات على الركاب حيث أن غرامات التهرب من شراء التذكرة داخل القطارات العادية قد أصبح بقيمة 10 جنيهات بدل من 50 قرشًا.

وأعلن نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر المهندس سامي عبد التواب أن التذكرة المجمعة سوف تكون متاحة فقط لمن يستقل القطارات العادية لرحلات تزيد عن ثلاثين كيلومتر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن هيئة السكك حديد مصر قد قررت زيادات غرامات القطارات، في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير لتصل إلى ثلاثين جنيها في القطارات الـ “vip”.

على أن تكون الغرامة بقيمة 20 جنيها، وذلك في قطار الإسبانى، والقطار الفرنساوى المكيف، بعدما كانت الغرامة بالقطارات في القطارات المكيفة تصل إلى 6 جنيهات فقط، وقد زادت قيمة غرامة القطارات المميزة والمطورة لتصل قيمتها إلى ما يقارب من 10 جنيهات، بعدما كانت قيمتها تصل إلى 50 قرشا، وكما رفعت غرامة قطارات في خط أبو قير بالإسكندرية خلال يوم 23 من شهر يوليو، وخط شبين القناطر إلى 5 جنيهات مصرية بدل من قيمتها السابقة التي كانت تسجل ما يقارب من 50 قرش.

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