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8 حالات لا تصالح فيها.. تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره من السيسي

هبه حسن هبه حسن
12 أبريل، 2019
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الرئيس يصدر قانون "مخالفات البناء" 8 حالات لا تصالح فيها.. تعرف عليها
عبدالفتاح السيسي
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أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأربعاء، قرار رئاسي صادر عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، الخاص بإصدار “قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع”، تبعًا للقانون الصادر تحت رقم 17 لعام 2019.

حظر التصالح مع بعض المخالفات

  • حظر القانون على التصالح مع الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى.
  • يحظر التصالح مع حالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الاتفاق المقررة به من قبل القانون.
  • يحظر التصالح مع المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري.
  • كما يحظر التصالح مع تجاوز قيود الارتفاع المسموح به.
  • يحظر التصالح مع البناء على الأراضي المملوكة للدولة المصرية.
  • يحظر التصالح مع البناء المقام على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
  • يحظر التصالح على تغيير الاستخدام الخاص بالمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهات الإدارية بالدولة المصرية.
  • يحظر التصالح مع المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى منها 3 حالات وهي: “الحالات الواردة في نص المادة رقم 2 من مواد إصدار القانون، والمشار إليها، كما يستثنى منها المشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، الكتل السكانية داخل الأحوزة العمرانية التابعة للقرى، وتوابعها”.

قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

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