8 حالات لا تصالح فيها.. تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره من السيسي

أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه من المقرر أن يتم عقد امتحانات نهاية العام بشكل نهائي في الـ25 من شهر مايو المقبل. وأضاف عامر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، الموافق 12 إبريل، أن اقتراح تأجيل..