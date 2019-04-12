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الأرصاد: غدًا ذروة الطقس الحار والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مروة عفيفي مروة عفيفي
12 أبريل، 2019
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تعرف على توقعات خبراء الأرصاد الجوية لطقس غداً الإثنين
حالة الطقس
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها عن أخبار الطقس اليوم الجمعة، الموافق 12 إبريل، والتي تضمنت تفاصيل أخبار طقي غدًا السبت، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ؛ فيسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا.

وأضافت توقعات الخبراء أن تقل الرؤية في ظل وجود الشوائب العالقة نهارًا، كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وتكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، كذلك فهي نشطة على مناطق من غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة.

وبخصوص حالة البحرين، ذكرت نشرة أخبار الطقس التي تضمنت توقعات الخبراء لطقس الغد، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة، ويكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.

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أما بخصوص حالة البحر الأحمر فهي تكون معتدلة، ويكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية:

الصغرى العظمى
القاهرة 14 34
شبين الكوم 13 33
طنطا 13 32
دمنهور 14 30
الإسكندرية 14 28
بلطيم 13 26
مطروح 12 27
السلوم 11 24
سيوة 18 32
بورسعيد 16 23
دمياط 16 22
الزقازيق 14 33
الاسماعيلية 13 33
السويس 14 30
العريش 12 31
رفح 13 30
رأس سدر 16 30
نخل 06 33
نويبع 20 32
طابا 13 30
كاترين 09 27
الطور 18 31
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 18 32
مرسى علم 22 29
الفيوم 15 35
بنى سويف 15 35
المنيا 12 35
أسيوط 13 35
سوهاج 14 35
قنا 15 35
الأقصر 15 35
أسوان 18 36
أبوسمبل 19 35
الوادى الجديد 16 34
الشلاتين 19 30
أبو رماد 20 30
حلايب 22 28
رأس حدربة 18 29

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