بعد إلزام المرور بتركيبه للمركبات..إعرف كل شئ عن “الملصق الإلكتروني”

تحاول الإدارة العامة للمرور دائمًا، إدخال أحدث الوسائل الإلكترونية التي تمكنها من ضبط منظومة المرور في مصر،من خلال الإجهزة الإلكترونية المتطورة، تقوم إدارت المرور باستخدام التقنيات الحديثة فى ضبط المخالفات المرورية على الطرق، إذا يتم رصد المخالفين على المحاور أثناء السير بالسيارات إلكترونيًا دون أي تدخل للعنصر البشري، بعدما ألزمت المرور، السائقين بتركيب ملصق إلكتروني للمركبات.

وفى هذا الإطار أصدر وزير الداخلية اللوء محمود توفيق، في وقت سابق، قرارا يلزم سائقي المركبات بتركيب الملُصق الإلكترونى الخاص بقائدي المركبات لتعريف الهوية الرقمية للسيارة، وقياس الكثافات المرورية، وضبط المخالفات، والسيارات المسروقة والمهربة جمركيًا.

وبخصوص هذا الشأن، صرح مصدر أمنى بالهيئة العامة للمرور، إن الإدارة لن تقوم بإصدار أى ترخيص لأى سيارة خلال الفترة المقبلة إلا بعد تركيب ملصق إلكترونى لها، داخل وحدات التراخيص بالقاهرة الكبرى، يأتي هذا بعد أن تعاقدت إدارة النظم والمعلومات مع شركة لتوريد الملصقات وسيتم تعميمها على كافة الوحدات المرورية قريبًا، موضحًا أن القيمة المالية للملصق الواحد 50 جنيهًا، وفى حالة فقدانه يتوجه السائق إلى الوحدة التابع لها ويتم صرف ملصق آخر.

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وأضاف المصدر المروري، أن الشريحة الإلكترونية ” الملصق الإلكتروني” تعتبر الهوية الرقمية للسيارات، والتي تساعد فى إنشاء قاعدة بيانات كبيرة لكافة المركبات، خصوصا وأن هناك سيارات يتم شراؤها يوميًا داخل سوق السيارات المصري، وزادت أعداد المركبات مقارنة بالسنوات الماضية، ليتم ضبط المخالفات إلكترونيًا وتسهل عمل رجال المرور فى الشارع على أن يتم رصد كافة المخالفات عن طريق استخدام أجهزة “بى دى ايه” لكشف بيانات السيارات على الملصق.

كذلك فإن قانون المرور الجديد يلزم قائدي جميع المركبات بوضع “الملصق إلكتروني”، وهوعبارة عن شريحة إلكترونية يتم وضعها على الزجاج الإمامى من السيارة، ويقوم هذا الملصق بحفظ جميع بيانات المركبة دون يضطر ضابط المرور إلى إيقافها فى اللجان أو الكمائن.

ما هي المعلومات التي يتضمنها الملصق الإلكتروني؟

يتضمن “الملصق الإلكترونى” كافة البيانات المتعلقة بالمركبة وهى ( نوع المركبة – سنة الصنع – الطراز – الشكل – اللون – رقم الشاسية – رقم الماتور)، وكذلك البيانات المتعلقة بمالك السيارة وهى (الأسم – العنوان – رقم التليفون – الرقم القومي – البريد الإلكتروني) و بيانات المتعلقة باللوحات المعدنية وهى (رقم اللوحة – نوع الترخيص – الوحدة الترخيصية).

ومن جهته قال اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار تركيب الملصق الإلكترونى ليس بجديد، فهو صادر منذ عام 2008 مشيرًا إلى أن ما يحدث الأن ليس جديدًا و أنما هو تأكيدًا للقرار الذي تم صدوره، و أن المادة (223) تنص على إلزام وجوده على جميع المركبات دون تمييز عند ترخيص السيارة لأول مرة، أول عند نقل الملكية، أول نقل القيد، أو تجديد الرخصة، و ذلك مقابل تكاليف إصدار الملصق الواحد بقيمة 50 جنيها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قانون المرور الجديد يلزم جميع قائدي المركبات بوضع “الملصق الإلكترونى”، حيث أنه لن يكون مسموحا بعد التطبيق رسيمًا بسير مركبة دون الملصق، وذلك بهدف التواصل بين السيارة وبين الإجهزة المستحدثه لرصد السيارات، و أن يكون الملصق صالحًا للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ﻷن المخالف سيعرض نفسه للمسألة القانونية.

وأوضح “الشاهد”، أنه سيتم تحديد ملصق لكل مركبة، كما سيتم تزويد إشارات المرور بأجهزة قراءة تقوم بقرأءة الكود الخاص بالسيارة ومدرج على الملصق الإلكتروني، و إرسال معلومات المركبة إلى الإدارة العامة للمرور، وستظهر كافة بياناتها على جهاز ضابط المرور.

تجدر الإشارة إلى أن “الملصق الإلكتروني” يعد تطورًا هائلًا فى منظومة الخدمات المرورية الإلكترونية لما سيقوم به من توفير الوقت والجهد وسهولة البحث عن السيارات المسروقة فى الكمائن واللجان دون توقف السيارات.

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية، قد نشرت فى عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر فى 16 ديسمبر الماضى، نص قرار وزارة الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة الأولى قررت استبدال نص المادة رقم (223) من القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، والمشار إليه بالنص التالى: “إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين.