“موجة حارة يعقبها انخفاض في درجات الحرارة”.. “الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة، اليوم الجمعة، الموافق 12 إبريل، حيث أوردت في بيانها أنه من المتوقع أن يشهد طقس غدًا السبت، ارتفاع ملحوظ في ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا.

وأوضحت توقعات الخبراء أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، على أن تكون أغلب الرياح معتدلة تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت فهي على النحو التالي:

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السواحل الشمالية الغربية العظمى 28 والصغرى 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 26 والصغرى 14

الوجه البحري والقاهرة العظمى34 والصغرى 14

جنوب سيناء والغردقة العظمى 30 والصغرى 17

شمال الصعيد العظمى 35 والصغرى 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 35 والصغرى 16

وفيما يخص طقس يوم الأحد المقبل، أوضحت توقعات خبراء الطقس في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه رغم الارتفاع الملحوظ الذي سوف تشهده درجات الحرارة غدًا السبت إلا أن الانخفاض سيعود مرة أخرى يوم الأحد المقبل،فتنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

ومن المتوقع أن تقل الرؤية في ظل تكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها تنشط على السواحل الشمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر يوم الأحد المقبل:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 والصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 23 والصغرى 16

الوجه البحري والقاهرةالعظمى 27 والصغرى 19

جنوب سيناء والغردقة العظمى 30و الصغرى 20

شمال الصعيد العظمى 29 والصغرى 18

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 37 والصغرى 19