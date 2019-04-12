مصر 365
أخبار مصر

“الصحة” تٌحذر من مطهر موضعي بالصيدليات

مروة عفيفي مروة عفيفي
12 أبريل، 2019
1 دقيقة للقراءة
Advertisements
Advertisements

اصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، اليوم الجمعة ، الموافق 12 إبريل، منشورا حذرت فيه من استخدام مستحضر “purifier topical disinfectant”، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وتضمن منشور الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، والذي يحمل رقم (15 لسنة 2019)، أنه تم ضبط المستحضر الذي يستخدم كمطهر موضعي وقاتل للبكتيريا، والمدون عليها رقم التسجيل 032/2014، وإنتاج شركة بانكس فارم.

وأكدت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، أن الشركة أفادت بأن المستحضر لم يتم إنتاجه بالمصنع مطلقًا.

Advertisements

فيما شددت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية ، في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، كما سيتم اتخاذ اللازم ضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

أخبار مصر

إسقاط الجنسية المصرية عن 63 شخصا

  قررت وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق ، اليوم السبت الموافق 13 أبربل من العام الحالي 2019 ، السماح لـ21 شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. وفي عددها الصادر اليوم السبت ، نشرت..

إيمان علي إيمان علي
أخبار مصرمنوعات

تعرف على مقدمة حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية الإعلامية مريم أمين

وقع اختيار الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، على الإعلامية المصرية مريم أمين، كي تقوم بتقديم حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية، الذي انطلق منذ قليل تحت سفح الأهرامات، وأمام تمثال أبو الهول بالجيزة. واختيار ”..

مروة عفيفي مروة عفيفي
أخبار مصر

تعرف على موعد امتحانات نهاية العام بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه من المقرر أن يتم عقد امتحانات نهاية العام بشكل نهائي في الـ25 من شهر مايو المقبل. وأضاف عامر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، الموافق 12 إبريل، أن اقتراح تأجيل..

مروة عفيفي مروة عفيفي