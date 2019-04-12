“الصحة” تٌحذر من مطهر موضعي بالصيدليات

اصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، اليوم الجمعة ، الموافق 12 إبريل، منشورا حذرت فيه من استخدام مستحضر “purifier topical disinfectant”، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وتضمن منشور الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، والذي يحمل رقم (15 لسنة 2019)، أنه تم ضبط المستحضر الذي يستخدم كمطهر موضعي وقاتل للبكتيريا، والمدون عليها رقم التسجيل 032/2014، وإنتاج شركة بانكس فارم.

وأكدت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، أن الشركة أفادت بأن المستحضر لم يتم إنتاجه بالمصنع مطلقًا.

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فيما شددت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية ، في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، كما سيتم اتخاذ اللازم ضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

