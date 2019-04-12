تعرف على موعد امتحانات نهاية العام بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه من المقرر أن يتم عقد امتحانات نهاية العام بشكل نهائي في الـ25 من شهر مايو المقبل.

وأضاف عامر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، الموافق 12 إبريل، أن اقتراح تأجيل الامتحانات بعد عيد الفطر يترتب عليه تغيير في مواعيد امتحانات أخرى.

جدير بالذكر أن الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، قد أعلن في وقتٍ سابق أن الجامعة تدرس اقتراح بشان عقد امتحانات نهاية العام بعد أجازة عيد الفطر المبارك، كما قررت إيقاف اختبارات الشفوي والتخلف خلال شهر أبريل.