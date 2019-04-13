إسقاط الجنسية المصرية عن 63 شخصا

قررت وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق ، اليوم السبت الموافق 13 أبربل من العام الحالي 2019 ، السماح لـ21 شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وفي عددها الصادر اليوم السبت ، نشرت الجريدة الرسمية ، قرارها رقم 498 لسنة 219 ، والموقع من مساعد وزير الداخلية لشؤون مكتب الوزير ، بالسماح لهؤلاء بالتجنس بالجنسية الأجنبية ، وكذلك نشرت الجريدة الرسمية ، القرار رقم 499 ، الخاص بالسماح لـ21 شخصًا ، بالتجنس بجنسية أجنبية ، مع عدم احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.

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وأيضا نشرت الجريدة الرسمية ، قرارها رقم 515 ، الخاص بالسماح لـ21 شخصًا كذلك ، بالتجنس بجنسية أجنبية ، مع عدم احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.

وجاءت القرارات والأسماء كما يلي: