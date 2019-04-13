مجلس الوزراء يكشف عن تفاصيل أعرض “كوبري مُلجم” في العالم

قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصري بنشر “إنفوجراف” خاص بـ “كوبري تحيا مصر الشرقي”، المعروف تحت مسمى “الكوبري مُلجم”، والذي يبدأ من “ميدان الخلفاوى” بكورنيش النيل، في منطقة شبرا ويمتد إلى الجهة المقابلة من النيل إلى “جزيرة الوراق‏”.

وقد أعلن “المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء”، أن الكوبري ملجم يتميز بالعديد من المميزات الخاصة به، ومنها:

يعد من أعرض الكباري على مستوى العالم.

يعد الكوبري الملجم هو الأول من نوعه، الذي يتم تنفيذه بأيدي مصرية بنسبة 100%.

سوف يتم تسجيل الكوبري بموسوعة الأرقام القياسية “جينيس” من حيث اتساع الكوبري.

يضم أكبر فتحة ملاحية عبر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة الكبرى.

بالكوبري ممشى زجاجي بطول الكوبري خاص للمواطنين.

يتم في إقامة كوبري الملجم أكبر بارجين بحريين بجمهورية مصر العربية مصر بحمولة ١٣٥٠ و٩٠٠ طن.‏

أوضح الانفوجراف الذي تم نشره من قبل المركز الإعلامي، إلى أن ارتفاع الأعمدة المستخدمة في بناء الكوبري من سطح الماء تصل إلى ما يقارب من ٩٦ مترًا، كما يسجل عرض الكوبري ملجم بالمنتصف ما يقارب من 66.8 مترًا.

Advertisements

تبلغ عرض الفتحة الملاحية في الكوبري ما يقارب من 300 متر، ‏ويرتكز على ‏عليه ما يقارب من 6 أعمدة 3 من تلك الأعمدة بالجهة الشرقية، وثلاثة أعمدة منها قائمين في الجهة الغربية، ويبلغ إجمالي وزن الهيكل المعدني الخاص بالكوبري من الجهة العلوية ما يقارب من 10 آلاف طن، وقد تم البدء في إقامة الكوبري خلال عام 2016م.

وسوف يتم افتتاح الكوبري خلال عام 2019 الجاري، ويشارك في تنفيذ أعمال الكوبري ما يقارب من 4 آلاف مهندس، عامل، وفني من ذوي الخبرة، أن يتميز هذا الكوبري بأنه من إقامة أيدي مصرية بنسبة 100%.

كما أوضح الإنفوجراف الخاص بالكوبري الذي تم نشره من قبل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء عن الانتهاء من أعمال مراحل تنفيذ الكوبري التالية:

تم الانتهاء من أعمال الهيكل العلوي في منطقتي المظلات، ومنطقة جزيرة الوراق.

تم الانتهاء من أعمال تركيب الباكيات المعدنية التي من المقرر أن يتم إقامتها فوق الفتحات الملاحية والبلاطات الخرسانية.

تم الانتهاء من أعمال شد الكابلات بطول كوبري ملجم بشكل كامل، بمساحة تصل 540 مترًا.

كما تم الانتهاء من أعمال تركيب الاكسسوارات النهائية للكابلات.

تم الانتهاء من تركيب أعمال صب المسافات بين البلاطات في الوصلة النهائية “Clouser Segment”.

تم الانتهاء من أعمال التحضير من أجل تركيب أعمدة الإنارة، وأعمال التشطيبات).

وأضاف أنه قد تم الانتهاء من استخدام ترسانة من المعدات من أجل إنجاز هذا المشروع من أهمها ‏ما يقارب من 50 ونشًا حمولات مختلفة تصل إلى إلى ما يقارب من 600 طن.

تم الانتهاء من تركيب ‏27 ماكينة خاصة بدق الخوازيق، اثنين منها عبارة قد تم تصنيعهما خصيصًا من أجل المشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى ما يقارب من 46 مليون جنيهًا مصريًا.

أقرا المزيد إسقاط الجنسية المصرية عن 63 شخصا