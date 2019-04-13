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تعرف على ضوابط وخطوات تصويت المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية

هبه حسن هبه حسن
13 أبريل، 2019
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تعرف على.. ضوابط وخطوات تصويت المصريين بالخارج على التعديلات الدستورية
الهيئة الوطنية للانتخابات
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لابد من اتباع عدد من الخطوات والإجراءات والخطوات للمصريين المقيمين في الخارج من أجل المشاركة في التصويت خلال أى استحقاق خاص بالانتخابات، ومن بين تلك الاستحقاقات الانتخابية هو إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الفترة الراهنة بعد أن أعلن مجلس النواب المصري الموافقة عليها.

قامت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم بمناقشة مسألة مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية مع رئيس وأعضاء من “الهيئة الوطنية للانتخابات” خلال الأسبوع السابق، من أجل التسهيل على الناخبين في الخارج في المشاركة في عملية التصويت على التعديلات.

أهم الخطوات والإجراءات لمشاركة المصريين في الخارج بأ استفتاء التعديلات الدستورية:

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يشترط أن يكون اسم الشخص الراغب في المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية مسجل في قاعدة بيانات الناخبين.

أن يكون الشخص حامل شهادة إثبات شخصية، مثل بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر.

لا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية للشخص الراغب في المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية.

أن يكون التصويت في مقر البعثة أو القنصلية المصرية، أو أى من المقرات التى يصدر بتحديدها قرار من قبل “الهيئة الوطنية للانتخابات”.

لا يجوز أن يتم الإدلاء بالصوت أمام “لجنة اقتراع”، أخرى داخل أو خارج الدولة المصرية التى أدلى فيها فيها الشخص بصوته.

كما لا يجوز أيضا أن يقوم الشخص بالإدلاء بالصوت مرة ثانية بعملية التصويت التى تجرى داخل الدولة المصرية.

يتم التصويت فقط في الخانة المخصصة من أجل إبداء الرأى على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أى تعليقات، أو كتابة أي عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها البطاقة الاقتراع، حيث أن في تلك الحالة يكون الصوت باطلًا.

أقرا المزيد بيان من البرلمان حول إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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