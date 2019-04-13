الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة يوم الاثنين القادم

صرح رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور إبراهيم عطا، إن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت أن تشهد الدولة المصرية ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، لتصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية على محافظة القاهرة، وتصل درجة الحرارة على مناطق شمال وجنوب صعيد مصر خلال ساعات النهار ما يقارب من 35 درجة مئوية.

وأشار الدكتور إبراهيم عطا أن هناك موجة حارة تبدأ اليوم السبت فقط، وسوف تعاود درجات الحرارة من جديد في التراجع لتعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية ساعات يوم الأحد القادم، ليسود طقس لطيف على كافة السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل على محافظات الوجه البحري، ومحافظة الصعيد حتى مناطق شمال الصعيد.

وأضاف أن درجات الحرارة سوف تنخفض غدًا الأحد على محافظة القاهرة، بشكلك كبير أيضًا لتصل إلى 8 درجات مئوية، لتسجل درجة الحرارة خلال ساعات النهار إلى 27 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

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سوف تنخفض درجات الحرارة مرة ثانية يوم الاثنين لتسجل ما يقارب من 22 درجة مئوية خلال يوم الاثنين القادم، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال هذا التوقيت من كل عام، بينما سوف تظل درجات الحرارة على جنوب الدولة المصرية مائلة للحرارة خلال ساعات النهار، حيث سوف يسجل متوسط درجات الحرارة المتوقعة على تلك الأنحاء ما يقارب من 33 درجة مئوية.

وأشار الدكتور إبراهيم عطا أن ظهور السحب المتوسطه والمنخفضه سوف يظهر في شمال البلاد خلال اليومين القادمين، كما أن نشاط الرياح يكون في معظم الأحيان رياح جنوبية غربية، تنشط الرياح على المناطق الغربية والجنوبية للدولة المصرية، تكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال على بعض من المناطق المكشوف.

وأعلن عن توقعه أن تنخفض درجات الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، وسوف تظل درجات الحرارة بها في حدود 34 درجة مئوية، حيث أن درجات الحرارة تتأثر بـ “موسم السودان الموسمي”.

وأهاب بقائدي السيارات أثناء سيرهم على الطرق السريعة، بالالتزام بمعايير القيادة الأمنية،والقيادة بكل هدوء على الطرق، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة سوف تشهد بعض من المحافظات الدولة المصرية، والتي تكون مصاحبة لنشاط الرياح وسوف تقل معها وضوح الرؤية الأفقية.​

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