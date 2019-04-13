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أخبار مصر

كل ماتريد معرفته عن “التفريق للعيب” بين الزوجين

هبه حسن هبه حسن
13 أبريل، 2019
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كل ماتريد معرفه.. عن "التفريق للعيب" بين الزوجين
كل ماتريد معرفه.. عن "التفريق للعيب" بين الزوجين
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عمل قانون الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية على تنظيم الحالات التى يجوز فيها إلى الزوجة أن تطلق الطلاق والتفريق بينها وبين الزوج، وذلك في حالة معاناة الزوج من مرض يستحيل مع هذا المرض أن تعيش معه، وهذا ما يعرف تحت مسمى “التفريق للعيب”.

صرح المحامي والخبير القانوني علاء محمد، أن من حق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا وجدت بالزوج عيبًا مستحكمًا، بحيث لا يمكن أن يبرء الزوج منه، ولو بعد مرور وقت طويل، سواء كان هذا العيب قبل عقد الزواج، أو أن الزوجة لم تكن تعلم بهذا العيب بعد حدوث العقد.

وأضاف الخبير القانوني، ففي حالة أن الزوجة قد علمت بهذا العيب ورضيت به دلالة أو صراحة فلا يجوز التفريق بين الزوجين، وأن التفريق من أجل العيب يعد “طلاق بائن” ويستعان في هذا الصدد بأهل الخبرة من أجل معرفة الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الزواج.

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