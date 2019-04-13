الأوقاف تعلن منع الاعتكاف بالمصليات والزوايا الصغيرة في رمضان.. تعرف على الشروط

عمل قانون الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية على تنظيم الحالات التى يجوز فيها إلى الزوجة أن تطلق الطلاق والتفريق بينها وبين الزوج، وذلك في حالة معاناة الزوج من مرض يستحيل مع هذا المرض أن تعيش معه، وهذا ما يعرف تحت..