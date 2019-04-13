الأوقاف تعلن منع الاعتكاف بالمصليات والزوايا الصغيرة في رمضان.. تعرف على الشروط

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن غلق المصليات والزوايا الصغيرة المخالفة، وأكدت الوزارة على منع سنة الاعتكاف خلال شهر رمضان القادم، حيث قامت الوزارة بوضع شروط من أجل إقامة سنة الاعتكاف خلال هذا العام.
شروط الاعتكاف خلال شهر رمضان
- أن يكون المسجد “الجامع”، معتمد، وليس مصلى أو زاوية مخالفة.
- المسجد الذي لا يتم فيه إقامة صلاة الجمعة، يقام به الاعتكاف.
- أن يكون المسجد تحت إشراف من إمام من أئمة وزارة الأوقاف، أو خطيب مصرح له.
- أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية، والخدمية للمعتكفين بناء على التقرير من قبل مدير الإدارة التابع لها المسجد
- أن يكون المعتكفين في المسجد من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد من الناحية الجغرافية، المعروفين من قبل إدارة المسجد.
- أن يكون عدد المعتكفين في المسجد مناسب بالنسبة إلى مساحة المسجد، التى يقام بها الاعتكاف ومناسب لحجم الخدمات المقدمة للمعتكفين.
- يقوم المشرف على الاعتكاف بالعمل على تسجيل أسماء الراغبين فى الاعتكاف تبعًا لسعة المسجد سعة قبل بداية الاعتكاف لمدة أسبوع على أقل تقدير.
- أن تكون إدارة الأوقاف التي تتبع لها المسجد المراد الاعتكاف فيه هي الجهة المسئولة بشكل كامل عن إدارة شئون الاعتكاف، وعن أى خلل قد يقع وعليها متابعته هذا الأمر.ن
- يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف المصرية على أنه مسجد مصرح له بالاعتكاف.
- فى حالة مخالفة القواعد و الضوابط سالفة الذكر يعد اجتماع خارج في إطار القانون تتخذ ضده كافة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
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