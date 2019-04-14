مجلس الدولة يعلن عن الانتهاء من مراجعة قانون المعاشات وإقامة صندوق للتأمين

أعلن قسم التشريع في مجلس الدولة، تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسن شلال، عن الانتهاء من إجراءات مراجعة “مشروع قانون”، الخاص بزيادة المعاشات، كما أعلن عن الانتهاء من مشروع قانون الخاص زيادة المعاشات العسكرية.

وأضاف قسم التشريع عن الانتهاء من عدد 8 مشروعات قوانين الخاصة بالترخيص إلى وزير البترول والثروة المعدنية من أجل التعاقد مع “الهيئة المصرية العامة للبترول”، وبعض من الشركات الأجنبية، من أجل التنقيب عن النفط، والعمل على استغلال الصحراء الغربية.

كما أعلن قسم التشريع من الانتهاء من مناقشة مشروعى قرارى الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المصري الخاص بإقامة صندوقين، أحد هذين الصندوقين خاص بالتأمين الحكومى على طلاب الأزهر الشريف، والصندوق الأخر خاص من أجل رعاية طلاب مدارس في جمهورية مصر العربية، وتم إرسال تلك المشروعات إلى مجلس الوزراء المصرية، وإلى الجهات المعنية في الدولة المصرية من أجل اتخاذ شؤونها حيالهم، والعمل على استكمال إجراءات استصدار تلك القوانين.

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كما صرح نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع المستشار عبد الرازق مهران، أن القسم ينظر إلى العديد من مراجعات الخاصة بمشروعات القوانين، منها المشروعات التالية:

مشروع قانون الجمارك، والذى قد يوشك قسم التشريع التابع لمجلس الدولة على الانتهاء من مراجعته.

مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

مشروع قانون خاص بتعديل بعض من أحكام “قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك العمل على تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به.

مشروع قانون الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مشروع قانون الخاص بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ، والعمل على تشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

مشروع قرار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للإعلام الخاص بالعمل على إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والعمل على ضبط الأداء الصحفي والأداء الإعلامي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن تلك اللجان التي تم تشكيلها، بمعرفة المستشار حسن شلال، وهو رئيس قسم التشريع، تعمل تلك اللجان على الإنتهاء من أعمال المراجعة المطلوبة لتلك المشروعات من أجل عرضها على “هيئة القسم”، فور الانتهاء منها.

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