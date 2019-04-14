الأرصاد تعلن عودة البرودة: درجات الحرارة تنخفض اليوم وغدا

قال الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم الأحد الموافق 14 أبريل من العام الحالي 2019 ، إن الحالة الجوية للبلاد ، سوف تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم ، أوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنّ درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اليوم الأحد بنحو 6 درجات ، لتصبح 28 درجة مئوية ، بينما يستمر انخفاض درجات الحرارة لليوم التالي ، وذلك بنحو 6 درجات أخرى ، لتصبح 22 درجة مئوية.

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وزاد الدكتور أحمد عبد العال ، أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبه سقوط أمطار على السواحل الشمالية ، وعلى محافظات الوجه البحري والدلتا ، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على القاهرة ، مع استمرار نشاط الرياح على الأنحاء كافة.

أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة سوف تبدأ في الارتفاع مرة أخرى بشكل تدريجي ، بداية من يوم الثلاثاء المقبل.