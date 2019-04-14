اليوم.. تشريعية النواب تصوت على التعديلات الدستورية

تعقد اليوم “اللجنة التشريعية البرلمانية” اجتماع، بعد تصويف الجلسة العامة للبرلمان على مشروع الخاص بالتقرير الصادر عن “لجنة الشؤون التشريعية”، المتضمن على صياغة مواد الخاصة بالتعديلات الدستورية تبعًا، لما انتهت إليه لجنة الصياغة.

وتبعًا لنص المادة الصادرة تحت رقم 138، من اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب المصري، أن الموافقة على تقرير من قبل اللجنة التشريعية البرلمانية، والمتضمن العمل على صياغات التعديلات الخاصة بمواد الدستور المصري، تكون بأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية، وحيث أن عدد أعضاء تلك اللجنة ما يقارب من 53 برلماني، فإن الموافقة عليه تتطلب موافقة ما يقارب من 27 برلماني.

كما نصت المادة الصادرة تحت 13، والخاصة باللائحة الداخلية للبرلمان المصري على أن “يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في الشأن الخاصة بإجراء تعديلات على الدستورية المصرية بحضور ثلثي عدد أعضاء اللجنة البرلمانية على الأقل خلال فعاليات اجتماع علني، وعام يتم عقده لهذا الغرض تبعًا لأحكام المادة الصادرة تحت رقم 69 من تلك اللائحة، كما يجب أن يوافق على هذا المشروع قبل أن يتم تقديمه إلى مجلس النواب بأغلبية أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية.

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وقد أعلن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، خلال فعاليات الاجتماع الثاني من أجل إجراء المداولة حول مقترح إجراء التعديلات الدستورية، الذي قد تم عقدته من قبل “اللجنة التشريعية البرلمانية” يوم الأربعاء السابق، عن تشكيل “لجنة فرعية”، من أجل العلم على صياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية حول مقترح إجراء تعديلات على الدستور المصري المقدم من قبل 155 برلماني على أن يتم عرضه على اللجنة خلال تقريرها المقرر أن يتم مناقشته اليوم، من قبل اللجنة التشريعية البرلمانية من أجل التصويت عليه تبعًا اللائحة الداخلية الخاصة بالمجلس.

من المتعين أن يرأس “لجنة الصياغة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، وتضم اللجنة عضويتها هيئة مكتب اللجنة التشريعية، وكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف، ورئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة، ووكيل اللجنة نبيل، وأمين السر النائب إيهاب الطماوى، ومستشار اللجنة المستشار محمود فوزي، وهو مقرر للجنة”.

ومن المتعين أن يبدأ البرلمان المصري خلال فعاليات جلسات يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين من أجل مناقشة التقرير الصادر عن اللجنة التشريعية البرلمانية، حيث سوف يتم تلاوة التقرير الصادر عن اللجنة خلال فعاليات جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم، وسوف يبدأ مجلس النواب مناقشة كافة مواد التعديلات الدستورية، وتبعًا لما سوف تنتهي إليه اللجنة التشريعية سوف يتم غلق باب المناقشة، على أن تبدأ فعاليات التصويت على التعديلات الدستورية، وتكون الموافقة عليها بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب المصري نداءً بالأسم.

كما نصت المادة الصادر تحت 139 من اللائحة الداخلية للبرلمان المصري على أن يتم تحديد جلسة من أجل النظر في التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الخاصة بإجراء تعديل على الدستور المصرين، خلال الـ 15 يوما القادمة من أجل انقضاء 60 يوما على موافقة المجلس النواب على مبدأ تعديل الدستوري، ويتلى هذا التقرير الصادر عن اللجنة التشريعية قبل أن يتم مناقشته، ويصدر قرار من قبل مجلس النواب بالموافقة على التعديل الدستورية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، ويجرى التصويت فى تلك الحالة من خلال النداء بالاسم”.

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