طارق شوقي: السيسي صاحب فكرة تصنيع “التابلت”

تحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، عن كواليس اجتماعه مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، الذي أعلن خلاله بدء تصنيع التابلت محليا ، قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كان أول من اقترح الفكرة منذ عدة أشهر.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، في برنامجه “الحكاية” المُذاع على قناة “إم بي سي مصر” ، مساء أمس السبت ، أكد وزير الدكتور طارق شوقي ، أنه في أثناء عرض فكرة تطبيق النظام الجديد ، وشراء أجهزة التابلت ، طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ تصنيع التابلت في مصر.

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وزاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قال لنا “هنشتري أول مرة بس ، لكن بعد كده كله هيتصنع في مصر ، عشان نشغل الناس في مصر ونحرك الصناعة المصرية” ، لافتا إلى أن الحكومة دخلت في نقاشات مع شركات آسيوية ، تمهيدًا لتصنيع البرمجيات التكنولوجية في مصر ، وأن مسؤولي تلك الشركات ، أجروا زيارات إلى مصانع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي ، وهناك خطوات تم تنفيذها على الأرض في تلك المسألة، موضحا أن التصنيع المصري موضوع على خطة تطوير التعليم منذ بدايتها ، وجار العمل على هذا الملف منذ شهور.