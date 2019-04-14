التموين تعلن مستمرون في تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات الدعم

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مواصلتها في تلقي كافة تظلمات المقدمة من قبل “أصحاب البطاقات التموين الغير المستحقين من دعم البطاقات الدعم السلعي” تبعًا للمعايير الصادرة بشأن العدالة الاجتماعية والخاصة بالمستبعدين من المرحلة الثالثة من الحذف من بطاقات التموين.

وأوضحت وزارة التموين أن تلقى الطلبات يتم من خلال على الموقع الإلكتروني، الخاص بـ “دعم مصر” https://www.tamwin.com.eg، على أن يتم فحص كافة تلك الطلبات الخاصة بتظلمات المحذوفين، وفي حالة ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم يتم إعادة إدراجه على منظومة التموين من جديد.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت، أنه فى إطار العمل على استكمال الوزارة إلى منظومة الاستهداف تبعًا للمحددات الخاصة بالاستهلاك، والإنفاق، وكذلك الملكية، والتى تم قد تم الإعلان عن، وقد تم تحديدها من قبل “لجنة العدالة الاجتماعية”، تحت رئاسة مجلس الوزراء المصري، والتى تم من خلالها العمل على تحديد الفئات المختلفة في المجتمع المصري، والعمل على تحديد الفئات التي تعد أكثر احتياجًا.

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وبناء على تلك المحددات قد تم الانتهاء من العمل على تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة، وقد تم إتاحة الفرصة عبر موقع الخاصة بإدارة دعم مصر أمام المواطنين المحذوفين من منظومة الدعم السلعي من أجل تقديم تظلم، ليتم بعدها فحص الطلب من قبل الجهات المختصة في الوزارة في حالة ثبوت أحقية المواطن سوف يتم إدراجه من جديد على منظومة الدعم السلعي.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قبول التظلمات الخاصة بمحدد “استهلاك الكهرباء”، إلى حين ا الانتهاء من تدقيق قاعدة البيانات الخاصة باستهلاك الكهرباء.

شدد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، على أن “موقع التظلمات”، يعمل بشكل منتظم ودائم، حيث أنه من حق أي مواطن قد تم تطبيق أحد المحددات عليه أن يتقدم بتظلم، ويتم إفادته بنتيجة هذا التظلم، وعودته في حالة ثبوت أحقيته بالحصول على منظومة الدعم السلعي، ﻭأنه قد تم وضع العديد من من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة من أجل استبعاد الغير مستحقين الحصول على منظومة الدعم السلعي.

محددات حذف الغير مستحقين لـ دعم التموين في المرحلة الثالثة

مصاريف مدارس للأبناء أكثر من 30 ألف جنيهًا مصريًا، وذلك للطفل واحد، أو أن يسجل متوسط قيمة مصاريف المدرسية ما يقارب من 20 ألف جنيهًا مصريًا لأكثر من طفل بالمدراس.

حيازة أراضي زراعية بما يقارب من 10 أفدنة أو أكثر.

قيام المواطن بدفع قيمة ضرائب تصل إلى 100 ألف فأكثر.

وكذلك يحذف أصحاب شركات التي سجل رأس مالها من 10 ملايين جنيهًا مصريًا فأكثر.

أو أن يمتلك المواطن أكثر من سيارة موديل عام 2011 فأعلى، أو يمتلك سيارة موديل عام 2015 فأعلى.

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