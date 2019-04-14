الأرصاد: طقس الإثنين ربيعي معتدل والعظمى بالقاهرة 21 درجة

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه رغم ما شهدته البلاد أمس من ارتفاع في درجات الحرارة، حيث وصلت العظمى بالقاهرة إلى 34 درجة، إلا أن الانخفاض يعود مرة أخرى، لنجد أن أحوال الطقس تشهد بداية من اليوم انخفاضا ملحوظًا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية بقيم تصل لـ 6 درجات ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس غدا الإثنين انخفاضا آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأحد، الموافق 14 إبريل، أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد،متوقعًا أن يشهد غدا فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون متوسطة وتصل خفيفة على القاهرة.

وحذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية،الدكتور أحمد عبدالعال من استمرار فرص نشاط الرياح على كافة الأنحاء والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة، وهو ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على كلا البحرين الأحمر والمتوسط ، وناشد في تصريحاته المواطنين باصطحاب “جاكيت” خفيف أثناء الليل لبرودة الأجواء .

كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل بيانًا تضمن توقعات الخبراء لطقس غدًا الإثنين مصحوبًا بتوقعاتهم لدرجات الحرارة المتوقعة في بعض المناطق بالجمهورية.

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حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأضاف البيان أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والتي من الممكن أن يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب البلاد.

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، ذكر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنها كالأتي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.