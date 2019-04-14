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سعر الدولار يتراجع في بنك مصر والاسكندرية وكريدي أجريكول

إيمان علي إيمان علي
14 أبريل، 2019
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شهد سعر الدولار انخفاضا أمام الجنيه المصري ، في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 14 أبريل من العام الحالي 2019 ، في 3 بنوك ، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي ، بينما استقر سعر الدولار في 7 بنوك أخرى.

وفي بنك مصر ، انخفض سعر الدولار بمقدار قرشا واحدا إلى 17.25 جنيه للشراء ، و17.35 جنيه للبيع ، بينما تراجع سعره في بنك الإسكندرية بنحو قرشين ، إلى 17.26 جنيه للشراء ، و17.36 جنيه للبيع.

وكذلك هبط سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول بمقدار قرش واحد ، إلى 17.27 جنيه للشراء ، و17.37 جنيه للبيع ، فيما استقر سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري ، عند 17.25 جنيه للشراء ، و17.35 جنيه للبيع.

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وفي البنك التجاري الدولي ، استقر سعر العملة الأمريكية عند 17.26 جنيه للشراء ، و17.36 جنيه للبيع ، فيما حافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي ، عند 17.27 جنيه للشراء ، و17.37 جنيه للبيع.

أما في بنوك البركة ، التعمير والإسكان ، وقناة السويس ، فاستقر سعر الدولار عند 17.28 جنيه للشراء ، و17.38 جنيه للبيع ، بينما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا ، في مصرف أبوظبي الإسلامي ، وذلك عند 17.29 جنيه للشراء ، و17.38 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً: سعر الدولار اليوم في البنوك والموازي “جدول”.

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