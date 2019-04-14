مصادر: تعليق استقدام عمالة مصرية على مشروعات صغيرة بالكويت

كشفت مصادر كويتية مطلعة، أن المكتب العمالي المصري بالكويت اتخذ صباح اليوم الأحد، الموافق 14 إبريل، قرارا بتعيلق السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة باستقدام عمالة مصرية على تأشيرات مشاريعهم.

وبخصوص هذا القرار، نشرت صحيفة “القبس” الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن مصادر مسئولة القول إن: “الخطوة التي اتخذها المكتب العمالي المصري في الكويت بدأت منذ أسبوعين تقريبا، مسبوقة بخطوات التقنين في التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة بشأن استقدام عمالة مصرية توقيعهم على شروط تحافظ على حقوق العامل”.

وأوضحت الصحيفة الكويتية، أن هذا القرار أو الخطوة جاءت بعد تسجيل عشرات الشكاوى العمالية،خصوصا من العمالة الجدد ممن قدموا على تأشيرات المشاريع الصغيرة، ثم يأتوا ويكتشفون عدم توفر عمل حقيقي أو دفع رواتب، واكتفاء الكفلاء بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إيقاف استقدام العمالة المصرية على المشاريع الصغيرة، يعد ضربة قاسية لمخالفي شروط وأنظمة القوى العاملة، بشأن العمالة الجديدة والمتاجرة بهم، لا سيما أن سعر الإقامة على هذا النوع من التأشيرات وصل إلى 1500 دينار مدة ثلاث سنوات.

وأكدت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية بالأمر وهي “الداخلية” و”القوى العاملة”، تتابع عن كثب الإعلانات التي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت بشأن توافر إقامات للقطاع الأهلي أو المشاريع الصغيرة، بهدف إيقاع شبكات المتاجرة وحماية العمالة من التلاعب بأحلامهم خشية أن يأتوا ولا يجدوا عمل لهم.