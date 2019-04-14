تفاصيل طرح كراسات شروط الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي غدًا

تطرح وزارة الإسكان غدًا الإثنين، الموافق 14 إبريل، كراسات شروط وحدات الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك من خلال مكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية، علمًا بأن هذا الإعلان يتضمن طرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بعدد من محافظات الصعيد.

وقد قامت الوزارة بتخصيص 8 أيام للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة للحجز،على أن يبدأ التقديم اعتبارا من يوم 22 الشهر الجارى وحتى يوم 30 من الشهر الجارى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى «www.shmff.gov.eg».

وبخصوص تفاصيل الإعلان الحادي عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: “إن مجلس الوزراء وافق على طرح وحدات جديدة لتلبية رغبات المواطنين الذين لم يسبق لهم التقدم بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو العملاء الذين لم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم وقاموا بسحب مقدمات الحجز”.

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المحافظات التي طرحت بها وزارة الإسكان وحدات الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي

جاءت وحدات الإسكان الاجتماعي التي طرحتها وزارة الإسكان بالإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف– الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).

مساحات وحدات الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي

أِشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن المساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5 % من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10 %، وهذا يأتى فى إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا فى محافظات الصعيد.

أسعار وحدات الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي وأسلوب السداد

أوضحت مى عبدالحميد، أن الحاجز يقوم بسداد مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل)بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.

لماذا طرحت وزارة الإسكان وحدات الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي بالصعيد؟

أجابت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن السؤال الذي دار في خاطر الجميع حيت لفتت إلى أن وزارة الإسكان طرحت وحدات الإعلان الحادى عشر بمدن الصعيد، وتأتي تلك الخطوة فى إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، علمًا بأن طرح وحدات الإعلان تقع ضمن خطة تنمية الصعيد التى تعتمدها وزارة الإسكان، حيث يتضمن المشروع تسهيلات فى سعر الوحدة، وطريقة التمويل، بالإضافة إلى أن تلك الوحدات جاهزة للتسليم الفورى.

وعلى صعيد متصل، أعلن المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان، إن الوزارة قامت بطرح عدد 1091 قطعة أرض سكنية، «الإسكان المتميز»، فى 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، «الإسكان الأكثر تميزاً»، فى 13 مدينة جديدة، مشيرا إلى أن التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى «on line».

وأوضح المهندس طارق السباعى، أن طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ”الإسكان المتميز»، فى 13 مدينة جديدة، وهى «6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة»، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، «الإسكان الأكثر تميزاً»، فى 13 مدينة جديدة، وهى «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق – العبور – دمياط الجديدة – 15 مايو – بدر – العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسوان الجديدة – برج العرب الجديدة.

جدير بالذكر أن طرح وزارة الإسكان لهذا الإعلان جاء نتيجة الإقبال الكبير الذى شهده الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى تخطى كل التوقعات، ما دفع وزارة الإسكان للتفكير في طرح إعلان جديد لمحدودى الدخل، وهي محاولة جيدة لتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية لهذه الفئة التي تشكل قطاع عريض من الأسر المصرية، خاصة بعد ان تضاعف عدد هذه الفئة وبعد الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار الوحدات السكنية خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما جعل نسبة كبيرة من شريحة متوسطى الدخل تلجأ للسكن فى وحدات محدودى الدخل التي تقدمها وزارة الإسكان، بعد ارتفاع أسعار وحدات القطاع الخاص.