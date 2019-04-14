مي عبدالحميد: ٢٥.٧ مليار جنيه قيمة الدعم المقدم لمشروعات الإسكان الاجتماعي

صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، أن الوزارة بصدد الانتهاء من تنفيذ وطرح عدد 707 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، يتم طرحها على مراحل في إعلانات متتالية.

وأوضحت مى عبدالحميد، أنه عند الإعلان عن طرح وحدات سكنية للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعى، هذا لايعني أن ما ينفذ هو الوحدات فقط بل يتم أيضاً تنفيذ المشروعات الخدمية بالمشروع لتوفير مجتمع حضارى متكامل للسكان، مشيرة إلى أنه ما ضمه المشروع من خدمات حتى الآن هي: (125 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي والتجريبي – 111حضانة – 201 سوق تجارية – 85 مركزا طبياً، ووحدة صحية– 80 مركزاً رياضياً ونادياً وملعباً – 107 مساجد وكنائس – 52 مبنى للخدمات العامة، والمخابز، ونقاط الشرطة والإطفاء).

وكشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن قيمة التمويل العقارى الممنوح للعملاء بالمشروع من خلال البنوك والشركات قد بلغ نحو 22 مليار جنيه تمويل عقارى، بما يعني أنه بمتوسط 95 ألف جنيه للعميل الواحد، هذا بخلاف 3.7 مليار جنيه تم تقديمها كدعم نقدى يُخصم من قيمة الوحدة لصالح العميل، بمتوسط 16 ألف جنيه للعميل الواحد.

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وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، أن عدد المواطنين ممن تقدم لحجز الوحدات في ١٠ علانات بمشروع الإسكان الاجتماعى منذ 2014/6/1 وحتى شهر نوفمبر الماضي بلغ نحو 906 آلاف مواطن، منهم 310 آلاف مقبول، و250 ألف مرفوض لمخالفة الشروط، و346 ألف مؤجل.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن هناك تنوعاً كبيراً فى نوعية المستفيدين من الوحدات السكنية بالمشروع، وهو ما يؤكد نجاح المشروع فى استهداف شريحة محدوى الدخل من مختلف الأعمال والأعمار، حيث أوضحت أن نسبة المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص 51 %، ومن العاملين بالقطاع الحكومى 36 %، ومن أصحاب المهن الحرة 13 %، بينما بلغت نسبة المستفيدين فى عمر (21 : 30 عاماً) 20 %، وفى عمر (31 : 40 عاماً) 52 %، وفى عمر (41 : 50 عاماً) 25 %، ومن هم فى عمر أكبر من 50 عاماً، بنسبة 3 %.

فيما لفتت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن الصندوق يعطي اهتماماً كبيراً بخدمة العملاء للمتقدمين للحجز بالمشروع، موضحة أن خدمة العملاء مختلفة إذ تتنوع الوسائل لتقديم المعلومة لهم، سواء من خلال مركز الاتصالات لتلقى مكالمات المواطنين، والذى تلقى أكثر من 6.2 مليون مكالمة، تم الرد على 96 % منها، وبلغ متوسط مستوى الخدمة 92.3 %، فضلا عن وجود 13 مركزاً لخدمة العملاء بالمحافظات والمدن الجديدة، كذلك توفير خدمة الرسائل النصية على رقم 1124، والتي يتم من خلالها الاستفسار عن حالة الطلب ومتابعته بالرقم القومى، ويتم الرد مباشرة بموقف العميل الحالى من خلال البحث فى قواعد بيانات الصندوق لحظياً، وبلغ عدد الرسائل 2.7 مليون رسالة،.

وأشارت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى الموقع الإليكترونى للصندوق، والذى ينشر تقارير دورية عن مستوى الأداء ومعدلات الإنجاز، ويتيح للمواطنين التقدم بطلب حجز الوحدات السكنية، والتعرف على حالة الطلب عن طريق البحث بالرقم القومى، وبلغ عدد الزيارات للموقع 10 ملايين زيارة، وعدد حسابات العملاء المُسجلة على الموقع، مليون حساب.