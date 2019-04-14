أهم 8 إنجازات لـ وزير النقل بمرفق السكك الحديد بعد شهر من توليه مهام عمله

مر على تولي وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، ما يقارب من شهر كامل بشكل تقريبي، بعد توليه مهام الوزارة، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال 11 من شهر مارس السابق.

ويقدم موقع مصر 365 أهم 8 معلومات عن أهم ما قد تم إنجازه من قبل وزير النقل بعد مرور شهر على مرفق السكك الحديد :

أجرى الوزير 6 جولات ميدانية من أجل متابعة معدلات الأداء، وضبط مواعيد القطارات.

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عمل الوزير على تشغيل سيارات جولف من أجل نقل الركاب من المرضى وفئة كبار السن بشكل مجاني

قام الوزير بفتح أنفاق المشاة المغلقة منذ أكثر من ثمان سنوات تقريبًا.

كلف الوزير قيادات من هيئة سكك حديد مصر بالخروج من مكاتبهم من أجل إجراء جولات ميدانية لمتابعة سير العمل.

العمل على تطبيق زيادات جديدة الخاصة برسوم الغرامات الخاصة بالتهرب من شراء تذكرة القطار قبل الركوب.

زيادة الغرامات على القطارات من أجل العمل على رفع إيرادات القطارات العادية بنسبة مئوية تصل إلى 1700%.

سحب أسطول من السيارات الذي كان موزع على قيادات السكك الحديد، وترك سيارة واحدة فقط من أجل تنقلات كل قيادة بالهيئة.

العمل على تحسين مستوى النظافة في القطارات، وكذلك في محطات هيئة السكك الحديد.

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