12 خطوة لتوفيق أوضاعك في الكهرباء للاستمرار في “الدعم التمويني”

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، المواطنين ، بضرورة توفيق أوضاعهم قبل إعادة اعتماد معدل استهلاك الكهرباء ، وذلك ضمن معايير حذف غير المستحقين من منظومة الدعم السلعي ، ودعم الخبر ، مرة أخرى خلال شهر.

وفي الوقت ذاته ، تشهد شركات توزيع الكهرباء ، حالة من الحراك من قبل المواطنين الذين تم إنذارهم بالاستبعاد من منظومة الدعم ، بهدف توفيق أوضاعهم قبل انقضاء المدة المحددة لذلك.

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وينشر مصراوي كيفية قيام المواطن بتغيير العداد من اسمه لصاحب الشقة أو الوحدة السكنية التي يقطن بها، حسبما ذكر حافظ سلماوي، رئيس جهاز مرفق الكهرباء الأسبق:

ونقدم طريقة تغيير العداد من اسمه لصاحب الشقة ، أو الوحدة السكنية التي يقطن بها ، وذلك حسب ما قال رئيس جهاز مرفق الكهرباء الأسبق ، حافظ سلماوي ، وهي كما يلي:

1. يتجه صاحب العداد الأصلي مع مالك الوحدة السكنية ، إلى أقرب إدارة كهرباء.

2. يتقدم صاحب العقار بطلب ، لتغيير اسم صاحب العداد.

3. يتطلب تغيير العداد ، وجود عقد نقل الملكية من صاحب الشقة القديم إلى المالك الجديد ، إضافة إلى إثبات التنازل.

4. حال كان الطرفان موجودين معًا عند التنازل ، يتم التنازل فورا و في الحال.

5. في حال كان أحد الطرفين موجودًا ، والآخر غير موجود ، تكون هنا العقبة ، لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة ، عن طريق عمل تحريات من قبل لجنة الاشتراكات في الإدارة التابع لها الشخص ، الذي يريد تغيير العداد باسمه.

6. بعد التأكد من أن المالك الجديد يسكن في الشقة ، يتم تقديم الأوراق التي تفيد ملكيته للشقة ، وتصدر الفاتورة باسمه من الشهر الثاني ، وهذا الأمر يحتاج إلى شهر على الأقل ، حتى الانتهاء من التحريات.

7. تبلغ القيمة المالية للتغيير أو التنازل عن العداد الأحادي ، الموجود في معظم المنازل ، نحو 1200 جنيه ، وتشمل هذه القيمة ، تغيير العداد من قديم إلى مسبوق الدفع.

8. في حال كان العداد مسبوق الدفع من الأساس قبل التنازل ، فعند التنازل يدفع الشخص 200 جنيه فقط ، وهي مصروفات إدارية ليس أكثر.

معايير المرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين ، شملت مصروفات مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد ، ومتوسط مصروفات المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس ، وكذا حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر ، وسداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر ، إضافة إلى أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر ، وأكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى ، وسيارة موديل 2015 فأعلى.

كما شملت معايير المرحلة الثانية ، استبعاد من يزيد استهلاكه في الكهرباء عن 650 كيلو وات.

وبحسب حافظ سلماوي ، يمكن تقليل استهلاك الكهرباء ، كما هو آت.

أولا: ترشيد الاستهلاك في بعض الأجهزة الكهربائية ، مثل “الغسالات والمجففات ، فهي من الأجهزة المنزلية المهمة ، التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة الكهربائية ، ويمكن تقليل الطاقة الكهربائية المستخدمة في الغسالة ، باتباع ما يلي.

1. تشغيل الغسالة بحمولتها الكاملة من الملابس.

2. نشر الغسيل في الهواء بدلا من استخدام المجفف الكهربائي.

ثانيا: الثلاجة والفريزر

1. يجب التأكد من أن الثلاجة تعمل كفاءة.

2. يجب التأكد من نظافة ملف المكثف الموجود في ظهر الثلاجة.

3. لا بد من إحكام غلق الباب ، وعدم فتحه إلا للضرورة فقط ، وإغلاقه بسرعة بعد فتحه ، لضمان عدم تسرب الهواء البارد خارج الثلاجة.

4. ترتيب محتويات الثلاجة ، كي تكون عملية إدخال وإخراج الأشياء منها وإليها سريعة وسهلة.

5. يفضل أنّ يكون الفريزر ممتلئ تمامًا ، وعند الضرورة يمكن ملء الفراغ بأكياس ممتلئة بالماء.

6. يجب فصل التيار الكهربائي عن الثلاجة ، حال مغادرة المنزل لفترة تزيد عن أسبوع ، مع تنظيفها وترك الباب مفتوحًا.

7. استخدام مبرد مياه (كولمان) للشرب خلال فصل الصيف ، بهدف تقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

ثالثا: التليفزيون

يجب إغلاق التليفزيون عند ترك الحجرة أو النوم ، أو عدم متابعة البرامج المذاعة.

رابعا: مصابيح الإضاءة

من أنواع مصابيح الإضاءة الأكثر انتشارا، مصابيح الإنارة العادية “التنجستن” ، وقدرتها غالبًا من 20 حتى 100 وات.

مصابيح الإنارة فلورسنت ، وتتراوح قدرتها بين 20 حتى 40 وات ، طول 60 و120 سم.

ونقدم لكم فيما يلي ، بعض الإرشادات التي يمكن اتباعها ، بهدف ترشيد الاستهلاك الكهربائي في مجال الإضاءة ، وهي كما هو آت.

يفضل في المباني السكنية والمرافق العامة خاصة ، استخدام مصابيح فلورسنت ، إذ تكون أقل عددا وتستهلك طاقة كهربائية أقل ، مقارنة مع المصابيح العادية “تنجستن” لإعطاء شدة الإضاءة ذاتها.

من الأفضل استخدام العدد المناسب من مصابيح الإضاءة ، حسب الحاجة الفعلية لشدة الإنارة ، إضافة إلى أنّ استخدام العاكس الضوئي والدهانات ذات الألوان “الفاتحة” للجدران الداخلية للمبنى ، يساعد في انعكاس الضوء والحصول على إضاءة جيدة بأقل عدد من المصابيح ، وكذلك اختيار أجهزة الإضاءة المناسبة ، الفلوروسنت ذات الكفاءة العالية والاستهلاك الأقل ، والاستغناء عن المصابيح العادية ذات الكفاءة الأقل والاستهلاك العالي ، يمكنه المساهمة في تقليل استخدام التيار الكهربائي.​