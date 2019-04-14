عاجل: تشريعية النواب توافق على تعديل مدة الرئاسة.. تعرف عليها

أعلنت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري على النص الكامل الخاص بالمادة رقم 140 والمادة رقم 140 مكرر، وتلك المادتان متعلقان بمدة الرئاسة في مقترح التعديلات الدستورية، والتي قد تم إعادة صياغتها من جديد تبعًا للتعديلات الدستورية.

وقد سمح تلك المواد إلى الرئيس مد مدته الحالية الرئاسية الراهنة إلى عام 2024م، بدل من انتهاء مدة رئاسته الراهنة خلال عام 2022، إلى جانب أن من حق الرئيس الترشح إلى مدة رئاسية أخرى تقدر مدتها بحوالي 6 سنوات.

نص المادة رقم 140 من الدستور

“ينتخب رئيس جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي من انتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

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نص المادة رقم 140 مكرر من الدستور

“تنتهي مدة رئيس الجمهورية الراهنة بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية”.

صرح رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، “إن تعديل نص المادة الصادرة تحت رقم 140، جاءت من أجل العمل على تأكيد أن ما تم من حوار مجتمعي داخل مجلس النواب، الخاص بمقترح التعديلات الدستور، ليس تنفيسًا بل من أجل العمل على الاستماع إلى الرأي الآخر، وإنارة الطريق إلى الآخر”.

وأكد الدكتور علي عبدالعال، “أن البرلمان المصري منفتح إلى الجميع”، وأضاف “أن مدة الرئاسة في جمهورية مصر العربية سوف تظل لفترتين، ولا مساس بهما، وأن ما يتم إجرائه خلال الوقت الراهن هو مجرد تعديل بالعمل على مدة فترة الرئاسة إلى مدة 6 سنوات”.

وأشار علي عبدالعال إلى أن تلك الصياغة تعد مريحة إلى الجميع، حيث ليس بها أي تأبيد أو توريث، وأوضح أن التعديلات الدستورية سوف تسري بشكلٍ فوري، وبالتالي فإن حق رئيس جمهورية مصر العربية الحالي أن يستفيد من تلك التعديلات الدستورية لمدة سنتين خلال الفترة الرئاسية الراهنة، حيث سوف تنتهي مدته الرئاسية الراهنة خلال عام 2024م، ومن حقه عقب ذلك أن يترشح لمدة رئاسة واحدة.