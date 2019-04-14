الأرصاد تعلن انخفاضا جديدا في درجات الحرارة وأمطار.. تعرف على تفاصيل طقس الغد

ذكرت إدارة التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة محمود شاهين ، اليوم الأحد الموافق 14 أبريل من العام الحالي 2019 ، أن درجات الحرارة سوف تنخفض بداية من اليوم الأحد ، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض حتى غدا الإثنين على الأنحاء كافة ، فضلا عن وجود بعض الظواهر الجوية ، المتمثلة في الأمطار والشبورة المائية إضافة إلى نشاط في حركة الرياح.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، قال محمود شاهين ، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ، من خفيفة إلى متوسطة ، وقد تصل إلى القاهرة.

وزاد مدير إدارة التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة سوف تصل إلى 21 درجة مئوية على القاهرة غدا الإثنين ، بينما ترتفع درجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية يوم الثلاثاء ، أما اليوم الأحد فقد سجلت درجات الحرارة 28 درجة مئوية.

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ولفت محمود شاهين ، إلى استمرار نشاط الرياح المحمل بالرمال والأتربة ، لكنها لن تصل إلى حد العاصفة ، ولن تؤثر كذلك على الأنشطة اليومية.