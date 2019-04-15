ما هي الحالات التي يحق للوزارة سحب شقق الإسكان الاجتماعي بها؟

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل من العام الحالي 2019 ، بعض الحالات التي تؤدي إلى إلغاء تخصيص الوحدة السكنية ، وسحبها من الحاجزين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

المهندس صلاح حسن ، رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي ، قال إن شقق مشروع الإسكان ، مقدمة لفئة محدودي الدخل ، وذلك بهدف توفير سكن لائق لهم ، مؤكدا أن الوزارة تحاول جاهدة ، أن يحصل كل من يتقدم ويستحق على وحدة سكنية.

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وفي تصريحات صحفية عنه ، أضاف رئيس مشروع الإسكان الاجتماعي ، أن وزراة الإسكان تعمل على منع الاتجار في وحدات الإسكان الاجتماعي ، وذلك من خلال عدة شروط وضواط ، كان آخرها حصول بعض الموظفين على الضبطية القضائية ، والتي تمكنهم من التفتيش على الوحدات ورصد المخالف منها ، وكذلك تطبيق القانون عليه.

وتابع المهندس صلاح حسن ، أنه يمكن إلغاء التخصيص في الحالات الآتية ، إذا اثبت وجودها ، وهي كما يلي.

1. تغيير الغرض المخصص له الشقة ، حيث إنه لا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي ، وغيره مما دون ذلك.

2. تُسحب الوحدة السكنية في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد ، أو إجراء أي تصرف من التصرفات البيعية أو الإيجارية ، وذلك لمدة 7 سنوات بعد التخصيص.

3. عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية ، والتي تم تخصيصها وتوصيل الخدمات كافة لها ، وذلك على نحو منتظم ودائم.

4. اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز في الوحدة السكنية.

5. ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن ، الذي تم تخصيص وحدة سكنية له ، وذلك مثل مفردات المرتب.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة الدكتور عاصم الجزار ، أعلنت حصول بعض الموظفين على صفة الضبطية القضائية ، والتي تعطيهم مهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة ، في مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي ، وكذلك إثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات ، في حال حدوثها.

ولفت الرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي ، المهندس صلاح حسن ، في تصريحات صحفية سابقة عنه ، إلى دراسة تطبيق شروط جديدة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي ، وذلك على غرار منظومة التموين ، موضحا أنه لا يمكن لمن يمتلك سيارة باهظة الثمن ، أن يحتاج إلى شقة في الإسكان الاجتماعي ، ولا يمكن لمن يدفع مصروفات مدارس لأولاده تتجاوز عشرات الآلاف في العام ، أن يحصل على وحدة في الإسكان الاجتماعي.