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الأرصاد تحذر من الطقس.. وأمطار على محافظات القاهرة الكبرى

إيمان علي إيمان علي
15 أبريل، 2019
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شهدت عدة مناطق في محافظتي القاهرة والجيزة ، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ، صباح اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل من العام الحالي 2019.

وكان رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الدكتور أحمد عبد العال ، حذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأشار الدكتور أحمد عبد العال ، إلى أن درجات الحرارة انخفضت بداية من أمس الأحد ، وذلك بنحو 6 درجات ، حيث أصبحت 28 درجة مئوية ، بينما تستمر درجات الحرارة في الانخفاض اليوم ، وذلك بنحو 6 درجات أخرى ، لتصبح 22 درجة مئوية.

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وزاد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في تصريحات ثحفية عنه ، أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبه سقوط أمطار ، على السواحل الشمالية ومحافظات من الوجه البحري والدلتا ، وتكون هذه الأمطار خفيفة على القاهرة ، فضلا عن استمرار نشاط الرياح على الأنحاء كافة.

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