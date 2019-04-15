مصر 365
أخبار مصر

الحكومة تخطط لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة في 4 خطوات

إيمان علي إيمان علي
15 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
Advertisements
Advertisements

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الأحد مع وزراء في الحكومة ، واستعرض خلال الاجتماع خطة الحكومة ، الخاصة بنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة ، إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، إضافة إلى الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، بمثابة تطوير الجهاز الإداري في الدولة بشكل شامل ، ومفهوم جديد مغاير للوضع الحالي ، بما يفتح آفاق النهوض في الجهاز ، وذلك عن طريق تأهيل العاملين في الدولة ، وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة ، بما يساهم في التحول إلى الحكومة الذكية.

Advertisements

وفي السياق ذاته ، استعرضت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، خلال كلمتها في الاجتماع ، مراحل خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا أن عملية الانتقال ، تأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تنفذها مصر ، في إطار رؤية مصر 2030 ، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ، يتسم بالحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن المنهجية المتبعة في عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، تشمل عدة نقاط تتمثل فيما يلي.

1. حصر أعداد الموظفين وتقييمهم ، وفق منهج علمي يهدف إلى انتقاء أفضل العناصر.

2. تنفيذ خطة لبناء قدرات موظفي الدولة.

3. إنشاء وحدات لرفع كفاءة الجهاز الإداري في الدولة.

4. وضع دليل استرشادي لعملية الانتقال ، فضلا عن خطة تنفيذية لها ، بهدف تحديد دور ومسؤولية كل جهة مشاركة في الانتقال.​

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

أخبار مصر

“الإسكان” توضح حقيقة طرح شقق 120 مترا بمقدم 14 ألف جنيه

  نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمستشار الإعلامي للوزير ، هاني يونس ، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، والمواقع الإلكترونية ، بشأن طرح وزارة الإسكان 180 ألف وحدة..

إيمان علي إيمان علي
أخبار مصر

طرح كراسات الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي في 47 مكتبا (تفاصيل)

  قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، مي عبد الحميد ، اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل من العام الحالي 2019 ، إن اليوم يشهد بداية سحب كراسات الشروط ، الخاصة بالإعلان الحادي عشر في..

إيمان علي إيمان علي
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الطقس.. وأمطار على محافظات القاهرة الكبرى

شهدت عدة مناطق في محافظتي القاهرة والجيزة ، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ، صباح اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل من العام الحالي 2019. وكان رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الدكتور أحمد عبد العال ، حذر من انخفاض كبير في..

إيمان علي إيمان علي