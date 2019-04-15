الحكومة تخطط لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة في 4 خطوات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الأحد مع وزراء في الحكومة ، واستعرض خلال الاجتماع خطة الحكومة ، الخاصة بنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة ، إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، إضافة إلى الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، بمثابة تطوير الجهاز الإداري في الدولة بشكل شامل ، ومفهوم جديد مغاير للوضع الحالي ، بما يفتح آفاق النهوض في الجهاز ، وذلك عن طريق تأهيل العاملين في الدولة ، وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة ، بما يساهم في التحول إلى الحكومة الذكية.

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وفي السياق ذاته ، استعرضت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، خلال كلمتها في الاجتماع ، مراحل خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا أن عملية الانتقال ، تأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تنفذها مصر ، في إطار رؤية مصر 2030 ، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ، يتسم بالحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن المنهجية المتبعة في عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، تشمل عدة نقاط تتمثل فيما يلي.

1. حصر أعداد الموظفين وتقييمهم ، وفق منهج علمي يهدف إلى انتقاء أفضل العناصر.

2. تنفيذ خطة لبناء قدرات موظفي الدولة.

3. إنشاء وحدات لرفع كفاءة الجهاز الإداري في الدولة.

4. وضع دليل استرشادي لعملية الانتقال ، فضلا عن خطة تنفيذية لها ، بهدف تحديد دور ومسؤولية كل جهة مشاركة في الانتقال.​