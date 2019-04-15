“الإسكان” توضح حقيقة طرح شقق 120 مترا بمقدم 14 ألف جنيه

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمستشار الإعلامي للوزير ، هاني يونس ، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، والمواقع الإلكترونية ، بشأن طرح وزارة الإسكان 180 ألف وحدة سكنية ، بمساحات 120 مترا مربعا كاملة التشطيب ، وذلك بمقدم 14 ألف جنيه ، وقسط شهري قدره 480 جنيها ، في 26 محافظة ، في مشروع الإسكان الاجتماعي.

وفي بيان صحفي صادر عنه ، اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل من العام الحالي 2019 ، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه سبق للوزارة تكذيب هذه الشائعة ، ولكن أُعيد تداولها مرة أخرى على نطاق واسع مؤخرا ، وهو ما يحدث بلبلة في أوساط حاجزي المشروع ، وكذا الراغبين في الحجز.

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وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المواطنين ، بالحصول على المعلومات الخاصة بالمشروع من مصادرها الرسمية ، أو من الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

أضافت مي عبد الحميد ، أنّ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز ، والتسجيل على الموقع الإلكتروني (www.shmff.gov.eg) ، يبدأ من 22 أبريل من العام الحالي 2019 ، ويستمر حتى 30 أبريل من العام الحالي 2019 ، وذلك لذوي الاحتياجات الخاصة فقط ، بينما يبدأ لجميع المواطنين وبينهم ذوي الاحتياجات الخاصة ، من 1 مايو من العام الحالي 2019 ، وحتى 31 مايو من العام الحالي 2019.

وفيما يخص تفاصيل مكاتب البريد المُميكنة ، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، في بيان صحفي صادر عنها ، اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل من العام الحالي 2019: “في محافظة بني سويف ، المكاتب التالية هي (الفشن الرئيسي ، الفشن فرعي ، ببا الرئيسي ، فبرقة ببا ، سدس بلد ، الواسطى الرئيسي ، الواسطى فرعي ، الميمون) ، وفي محافظة المنيا ، مكاتب (المنيا الرئيسي ، المنيا فرعي ، المنطقة الصناعية ، نزلة حسين ، المنيا الجديدة ، الشباب المستقبل) ، وفى محافظة أسيوط، المكاتب التالية (ديروط الرئيسي ، منفلوط الرئيسي ، منقباد ، أسيوط الرئيسي ، أسيوط الجديدة ، القوصية الرئيسي) ، وفي محافظة الفيوم ، مكاتب التالية (الفيوم الرئيسي ، توفير الفيوم ، الجون ، الفيوم الجديدة ، طامية ، شدموه ، دمشقين ، هوارة المقطع).وتابعت مي عبد الحميد : “في محافظة سوهاج ، مكاتب (سوهاج الرئيسي ، سوهاج فرعي ، شارع التحرير ، مدينة ناصر ، حي الكوثر ، مجمع المحاكم) ، وفي محافظة قنا، مكاتب (نجع حمادي ، نجع حمادي فرعي ، دشنا ، الوقف ، فرشوط ، قنا الرئيسي) ، وفي محافظة الأقصر ، مكاتب (العشى ، الزناقطة ، منشأة العماري ، الزينة قبلي ، الزينة بحري ، الأقصر الرئيسي ، سيدي أبو الحجاج)”.

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، إلى طرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري ، وذلك بنظام التمليك للمواطنين منخفضي الدخل ، في المناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا ، سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج ، الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بني سويف ، الضمرانية وهو بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا ، أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) في محافظة أسيوط ، طيبة الجديدة والمدامود في محافظة الأقصر ، الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع في محافظة الفيوم).

وأكدت مي عبد الحميد ، أن مساحة الوحدة تصل إلى 90 مترا مربعا للوحدة (3 غرف وصالة) ، وذلك بسعر 184 ألف جنيه ، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية ، وهو سعر أدنى من السعر المقرر في الإعلان العاشر ، البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة في حدود 10% ، وذلك في إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة ، وكذا توفير حياة كريمة تليق بأهالي محافظات الصعيد.

وزادت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، أن مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألف جنيه ، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة ، يتم تحديدها طبقا للسن والدخل ، وذلك بعد انطباق الشروط على المتقدم ، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري ، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية ، نسبة 40% من صافي الدخل الشهري ، وذلك بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى ، على ألا يزيد صافي الدخل السنوي من جميع مصادر الدخل ، عن 68 ألفا و400 جنيه مصري سنويا للأسرة ، أي 5 آلاف و700 جنيه شهريا ، وعن 50 ألفا و400 جنيه مصري سنويا للأعزب ، أي 4 آلاف و200 جنيه مصري.وأكدت مي عبد الحميد ، التزام الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن ، يصل إلى 40 ألف جنيه ، على أن يتم احتسابه وفقا لدخل المواطن ، مع العلم أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري ، يبلغ 1300 جنيه مصري.​