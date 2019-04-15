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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس رمضان.. شديد الحرارة ومنخفض الرطوبة

هبه حسن هبه حسن
15 أبريل، 2019
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الأرصاد: طقس رمضان شديد الحرارة ومنخفض الرطوبة
حالة الطقس
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أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، إن طقس شهر رمضان الكريم خلال العام الحالي 2019، يأتي خلال آخر فصل الربيع، حيث أن من مميزات فصل الربيع ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض في درجة الرطوبة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال إلى أن درجات الحرارة خلال فصل الربيع تعد أعلى من درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وتلك تعد ميزة أساسية من مميزات فصل الربيع المبكر.

جاءت تصريحات الدكتور أحمد عبدالعال، خلال لقاء له مع حسام الدين حسين، وسمر نعيم وهما مقدمين برنامج “صباح الورد” الذي يتم بثه عبر على قناة “TeN” الفضائية، “أن فصل الربيع يتميز بتقلبات شديدة في الأحوال الجوية، إلى جانب أن نشاط حركة الرياح، إلى جانب وجود العواصف الترابية”، وأضاف إلى أن فصل الخريف خلال العام الراهن 2019، جاء مبكرًا، وبالتالي في أعقاب فصل الشتاء، والربيع بشكل مبكر.

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