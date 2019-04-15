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الأرصاد الجوية تعلن عن موعد الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة وانحسار الأمطار

هبه حسن هبه حسن
15 أبريل، 2019
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الأرصاد تعلن عن موعد الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة وانحسار فرص سقوط الأمطار
حالة الطقس
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أعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، إنه اعتبارًا من الثلاثاء، سوف تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع من جديد بشكل تدريجي، مع انحسار فرص سقوط الأمطار على كافة السواحل الشمالية للدولة المصرية، مع استمرار نشاط الرياح على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقد وجه الدكتور أحمد عبدالعال، خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إلى توخي الحيطة، والحذر أثناء القيادة على كافة الطرق، خصوصًا على الطرق قريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، كما وجه بعدم ارتداء الملابس الصيفية، خصوصًا  خلال فترات الليل.

وأشار إلى إنه اعتبارًا من الغد الموافق الثلاثاء، أنه يمكن لكافة المواطنين ارتداء الملابس الربيعية خلال فترات الصباح، وهي الملابس التي تكون وسط ما بين الملابس الشتوية، والملابس الصيفية، مع الحرص على اصطحاب الجاكيت خلال فترات الليل.

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وأضاف أن التغير المستمر في درجات الحرارة الطقس تعد من سمات فصل الربيع، وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس سوف تبدأ في الاستقرار اعتبارًا مع نهاية شهر أبريل الراهن لعام 2019.

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