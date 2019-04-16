الأرصاد: طقس معتدل تصاحبه أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.. العظمى بالقاهرة ٢٥ درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي، التي ترصد خلالها تفاصيل الطقس سواء من درجات الحرارة وحركة نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار والشبورة المائية وحركة البحرين.

ووفق ما جاء في نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم الثلاثاء، الموافق 16 إبريل، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأضافت توقعات خبراء الأرصاد أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية، نشطة على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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أما فيما يخص حالة البحرين، ذكرت توقعات خبراء الأرصاد في نشرة الطقس التي تٌصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة، ويكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحسب ما جاء في نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يرصد لكم موقع “مصر 365” بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 16 إبريل على مدن ومحافظات مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 16 إبريل، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 25

دمنهور 13 22

الإسكندرية 13 22

بلطيم 13 22

مطروح 13 20

السلوم 14 20

سيوة 15 24

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 14 26

السويس 15 25

العريش 14 21

رفح 13 20

رأس سدر 15 24

نخل 11 24

نويبع 16 27

طابا 16 26

كاترين 09 21

الطور 18 28

شرم الشيخ 19 31

الغردقة 19 30

مرسى علم 19 29

الفيوم 15 27

بني سويف 15 27

المنيا 15 27

أسيوط 16 28

سوهاج 17 29

قنا 18 32

الأقصر 19 33

أسوان 19 36

أبو سمبل 20 36

الوادي الجديد 19 31

شلاتين 19 31

أبو رماد 18 31

راس حدربة 20 29

حلايب 20 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 16 إبريل، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39

المدينة 23 37

الرياض 21 34

المنامة 25 31

أبو ظبي 21 32

الدوحة 23 33

الكويت 22 34

دمشق 07 18

بيروت 13 18

عمان 10 20

القدس 08 16

غزة 14 21

بغداد 18 31

مسقط 23 30

صنعاء 12 26

الخرطوم 26 42

طرابلس 15 21

تونس 12 23

الجزائر 12 20

الرباط 13 25

نواكشوط 19 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 16 إبريل، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 13

اسطنبول 04 13

إسلام آباد 18 24

نيودلهي 20 32

جاكرتا 25 34

بكين 12 26

كوالالمبور 26 34

طوكيو 12 20

أثينا 08 17

روما 06 18

باريس 03 14

مدريد 07 20

برلين 03 14

لندن 06 13

مونتريال 01 08

موسكو -01 11

نيويورك 10 19

واشنطن 08 18