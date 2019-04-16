بعد التقلبات المناخية الأخيرة.. عبدالعال: لجنة من علماء الطقس عاكفة على وضع وصف جديد لمناخ مصر

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن أن ما تمر به مصر الأن من ظواهر مناخية جديدة محل دراسة مشيرًا إلى أن ما يحدث من تغيرات في تفاصيل الطقس ليس قاصرا على مصر فقط، مؤكدًا أنه أصبح ظاهرة فيى جميع دول العالم وأن طقس الكرة الأرضية كله تغير بسبب عوامل كثيرة على رأسها الاحتباس الحراري بالإضافة لعوامل أخرى كثيرة.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال لقاء له عبر الأقمار الصناعية ببرنامج “اليوم”، الذى يقدمه عمرو خليل والإعلامية سارة حازم، عبر فضائية “dmc”، أمس الإثنين، إن هناك لجنة من علماء الأرصاد الجوية إلى جانب بعض العلماء من مختلف الجامعات المصرية عاكفين على وضع وصف جديد لمناخ مصر، مشيرا إلى أن بين إيديهم البيانات المناخية لـ50 عاما ماضية من أجل الوقوف على وجود تغير فى مناخ مصر أم لا، وتابع: “وفى حال حدوث تغير فى مناخ مصر سيتم إرساله إلى وزارة التربية والتعليم من أجل وضعه فى المناهج”.

وأشار الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن علماء الأرصاد سيقفون على حقيقة ما طرأ على الطقس فى مصر خلال السنوات العشر الماضية، مضيفًا أنه فى حال ثبوت تغير فيه سيتم تعديل الوصف الدارج فى الكتب المدرسية الذي يعرف مناخ مصر على أنه: “حار جاف صيفًا دافئ ممطر شتاءٍ”.

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وقال “عبدالعال” : “الرجل البسيط وليس المتخصص يستطيع التعرف على التغير الذى لحق بالمناخ المصرى”.مؤكدًا أن فصل الربيع كان معروف دائما بالرياح والأتربة وخاصة رياح الخماسين، ولكنه أصبح الآن يشهد سقوط أمطار فضلا عن تقلبات كبيرة فى درجات الحرارة صعوداً وهبوطاً، وتابع:”ليست السنة الأولى التى يحدث فيها امطار خلال نفس الفترة بل حدث ذلك فى السنة الماضية وذلك يؤكد تغير حدث فى مناخ مصر”.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن التغير المناخى طال العالم كافة وليس مصر وحدها ، مرجعًا ذلك إلى عهد الثورة الصناعية التى شهدها العالم فى القرن التاسع عشر، عندما بدأ الاستخدام المفرط للبترول والفحم بمختلف مشتقاتهما، الأمر الذى رفع نسبة ثانى أكسيد الكربون.