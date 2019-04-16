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الأرصاد: الأحوال الجوية تبدأ في الاستقرار بداية من غدًا الأربعاء

مروة عفيفي مروة عفيفي
16 أبريل، 2019
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الأرصاد تعلن عن موعد الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة وانحسار فرص سقوط الأمطار
حالة الطقس
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صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه رغم ما شهده الطقس أمس من تقلبات جوية عنيفة تمثلت في الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وسقوط الأمطار الذي شهدته أغلب محافظات الجمهورية، إلا أنه بداية من اليوم  الثلاثاء، الموافق 16 إبريل، ترتفع درجات الحرارة عن أمس الاثنين، بواقع 4 درجات على العاصمة ومحافظات الجمهورية، بحيث تكون العظمى في القاهرة 25 درجة، والصغرى 14.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع في درجات الحرارة يحدث بشكل تدريجي فترتفع اليوم بمعدل 4 درجات، وتزداد غدًا لافتًا إلى أن فرص سقوط الأمطار ستنحسر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع نشاط للرياح على كل أنحاء الجمهورية.

وبخصوص تحسن حالة الجو، قال “عبدالعال”، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن “تحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، مع انتهاء فرص سقوط الأمطار وانخفاض نشاط الرياح”، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام ترجع إلى فصل الربيع الذي يتسم بتقلبات حادة وسريعة، فضلًا عن التغيرات المناخية التي أثرت على مصر والعالم من خلال ظواهر مناخية غير معتادة، كسقوط الأمطار في فصل الربيع.

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واشار الدكتور أحمد عبدالعال إلى أنه يمكن للمواطنين ارتداء “الملابس الربيعية” في الصباح، والتي تتوسط بين ملابس الصيف وملابس الشتاء بداية من الأربعاء، مع الحرص على اصطحاب “جاكت” خلال فترة الليل، في محاولة للتكيف مع الجو، موضحًا أن حالة الطقس تبدأ في الاستقرار بشكل نهائي اعتبارًا من نهاية شهر أبريل الجاري.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

غير أن “الرياح” تكون أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء، (مُثيرة للرمال والأتربة) على الوجه البحري والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فأنها تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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