بعد قليل.. النواب يصوّت على التعديلات الدستورية

يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل من العام الحالي 2019 ، للتصويت بشكل رسمي على مقترحات التعديلات الدستورية ، التي ناقشتها اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب ، وانتهت من مراجعتها.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، طالب أعضاء البرلمان أمس الإثنين الموافق 15 أبريل من العام الحالي 2019 ، بالحضور مبكرًا إلى قاعة مجلس النواب ، خاصة أنّ الجلسة ستعقد في تمام العاشرة صباحا.

Advertisements

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب ، وافقت بشكل نهائي مساء الأحد الماضي الموافق 14 أبريل من العام الحالي 2019 ، على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية ، والتي تضمنت حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها ، بينما أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات ، وذلك بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين ، بدلاً من 4 سنوات فقط ، مع تعديل المادة الانتقالية ، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي ، وذلك بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018 ، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.