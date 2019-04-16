مصر 365
أخبار مصر

بعد قليل.. النواب يصوّت على التعديلات الدستورية

إيمان علي إيمان علي
16 أبريل، 2019
1 دقيقة للقراءة
Advertisements
Advertisements

 

يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل من العام الحالي 2019 ، للتصويت بشكل رسمي على مقترحات التعديلات الدستورية ، التي ناقشتها اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب ، وانتهت من مراجعتها.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، طالب أعضاء البرلمان أمس الإثنين الموافق 15 أبريل من العام الحالي 2019 ، بالحضور مبكرًا إلى قاعة مجلس النواب ، خاصة أنّ الجلسة ستعقد في تمام العاشرة صباحا.

Advertisements

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب ، وافقت بشكل نهائي مساء الأحد الماضي الموافق 14 أبريل من العام الحالي 2019 ، على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية ، والتي تضمنت حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها ، بينما أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات ، وذلك بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين ، بدلاً من 4 سنوات فقط ، مع تعديل المادة الانتقالية ، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي ، وذلك بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018 ، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

تعرف على أهم تصريحات وزير التموين بشأن تحديث بيانات البطاقات
أخبار مصر

التموين: ما يتداول عن إلغاء الدعم التمويني مجرد شائعة

تداول عدد من النشطاء وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، نبأ عن نية وزارة التموين لإلغاء الدعم التمويني بشكل نهائي، وبشأن هذا النبأ وكشف ملابساته، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين..

مروة عفيفي مروة عفيفي
الإسكان تعلن تفاصيل طرح 25 ألف شقة خلال مايو القادم 2019
أخبار مصر

حقيقة طرح “الإسكان” لـ180 ألف وحدة سكنية، بمساحات 120 م2

أكد هاني يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار الإعلامي للوزير، إنه لا صحة لما يتم تداوله البعض من أخبار  عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية،الأيام الأخيرة الماضية،..

مروة عفيفي مروة عفيفي
مجلس الشعب
أخبار مصر

بالتفاصيل.. البرلمان يصوت نهائيًا على التعديلات الدستورية تمهيدًا لعرضها للاستفتاء الشعبي

تنعقد الأن الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال للتصويت النهائى على التعديلات الدستورية، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب ثلاث جلسات اليوم الثلاثاء، الموافق 16 إبريل؛ لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت..

مروة عفيفي مروة عفيفي