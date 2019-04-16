حقيقة طرح “الإسكان” لـ180 ألف وحدة سكنية، بمساحات 120 م2

أكد هاني يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار الإعلامي للوزير، إنه لا صحة لما يتم تداوله البعض من أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية،الأيام الأخيرة الماضية، والتي تفيد بأن وزارة الإسكان بصدد طرح 180 ألف وحدة سكنية، بمساحات 120 م2 كاملة التشطيب، بمقدم 14 ألف جنيه، وقسط شهرى 480 جنيها، في 26 محافظة، بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وبخصوص ما تم ذكره سلفًا ، أصدرت وزارة الإسكان أمس الإثنين بيان شدد فيه هاني يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أنه سبق للوزارة تكذيب تلك الشائعة، ولكن أُعيد تداولها مرة أخرى على نطاق واسع، هذه الأيام، مشيرًا أن هذا ما يحدث بلبلة في أوساط حاجزي المشروع، أو الراغبين في الحجز، مطالبا المواطنين بالحصول على المعلومات الخاصة بالمشروع، من مصادرها الرسمية، أو من خلال الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، إن المشروع المتاح الحجز فيه الأن هو الإعلان الحادي عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، وقد تم طرح كراسات الشروط الخاصة به منذ أمس الاثنين الموافق 15/4/2019، بمكاتب البريد المُميكنة، بالمحافظات المطروح بها الوحدات، حيث يتم طرح ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين منخفضى الدخل.

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وحول المساحات للوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي، أكد هاني يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار الإعلامي للوزير أنها بمساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5 % من قيمة الوحدة السكنية، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).

وتابع “يونس” خلال بيان وزارة الإسكان أنه يبدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني (www.shmff.gov.eg)، من 22/4/2019 : 30/4/2019، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ولجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، لمدة شهر كامل ابتداءً من 1/5/2019 : 31/5/2019.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإسكان إلى أن مقدم جدية حجز وحدة سكنية بالإعلان الحادي عشر يبلغ 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 1300 جنيه.​