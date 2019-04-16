التموين: ما يتداول عن إلغاء الدعم التمويني مجرد شائعة

تداول عدد من النشطاء وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، نبأ عن نية وزارة التموين لإلغاء الدعم التمويني بشكل نهائي، وبشأن هذا النبأ وكشف ملابساته، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتي نفت بدورها هذا الخبر شكلًا وموضوعًا وأكدت بشكل قاطع أنه عاري تمامًا عن الصحة.

واصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافق 16 إبريل، بيان أوضح فيه أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجًا، مُشددةً على استمرار الوزارة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا باعتباره دورًا أصيلاً من أدوارها لا يمكن التخلي عنه، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وشددت وزارة التموين على أنها تعمل، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، على توفير حياة كريمة لكل المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال العمل على تطوير المنظومة التموينية بشكل دوري لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية لتلك الفئات، مُشيرةً إلى حصول المستفيدين من منظومة التموين على حصصهم من المقررات التموينية الشهرية وفقاً لعدد الأفراد المستفيدين بالبطاقة، وبالقيمة المادية المخصصة لكل فرد.

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وفي نهاية البيان، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرروة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، لأن مثل تلك الأفعال تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وأشارت وزارة التموين إلأى أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).