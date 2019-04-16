الحكومة تٌخفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنسبة 40%

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، الموافق 16 إبريل، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، الذي قدمته الحكومة للبرلمان؛ استعدادا لمناقشته والموافقة عليه في وقت لاحق، أظهر أن هناك خفض كبير في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

وأضاف المصدر أن نسبة تخفيض الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، بلغ نحو 36.112 مليار جنيه، حيث خصصت الحكومة، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

وهذا يعني أن نسبة الخفض تقدر حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة.

ومن ناحيتها أوضحت الحكومة، أن الدعم المقدم للمواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل.

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جدير بالذكر أن الحكومة بصدد تحريك أسعار المواد البترولية، في يونيو المقبل، حتى يتم بيعها للمواطن بسعر التكلفة الحقيقي فيما عدا البوتاجاز ووقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء ، هذا وفق ما ذكر تقرير المراجعة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي، منذ عدة ايام.