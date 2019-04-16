الزراعة تنفي انتشار “الدودة القاتلة” بين المحاصيل الزراعية المصرية

تداول عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي كما نشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، نبأ عن دخول حشرة تسمى “الدودة القاتلة” إلى مصر وانتشارها بين المحاصيل الزراعية المصرية.

وبخصوص ما تردد حول ذلك الموضوع، حاول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن يتعرف على مدى صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وبالفعل تواصل مسئولو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة التي أكدت أن هذة المعلومة المتداولة عارية تمامًا عن الصحة.

وأصدر المركز بيان اليوم الثلاثاء، الموافق ١٦ إبريل، أوضح فيه أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم انتشار “الدودة القاتلة” بين المحاصيل الزراعية المصرية وعدم دخولها إلى الأراضي المصرية بالأساس، مشيرةً إلى اتخاذ الوزارة جميع الإجراءات الاحترازية لمنع دخول تلك الحشرة إلى مصر، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المزارعين.

وأكدت وزارة الزراعة في البيان الذي أرسلته إلى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنها ترفع حالة الطوارئ في جميع القطاعات لمواجهة تلك الحشرة ومنع دخولها إلى مصر، لافتة إلى أن هناك تعاون مشترك بين الإدارة المركزية للمكافحة ولجنة المبيدات لتنفيذ عدة جولات في الأراضي الزراعية بمحافظات الصعيد، كما تم عمل مصايد وكل عوامل الجذب للحشرة لاصطيادها والتعامل معها والقضاء عليها.

وأوضحت وزارة الزراعة ن ه حتى الآن لم تدخل الحشرة القاتلة الأراضى المصرية ،ولم تتواجد داخل الأراضي الزراعية علي كافة أنحاء الجمهورية ، مُؤكدةً على تكثيف حملات التوعية لمواجهة الحشرة القاتلة في حالة تواجدها داخل الأراضي المصرية.

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وفي نهاية البيان الذي ردت به على شائعة انتشار الدودة القاتلة ،ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).