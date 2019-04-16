أقراص منع الحمل.. هل تخفي ٱثار المخدرات؟

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ، من أنباء بشأن إمكانية إخفاء آثار المخدرات ، عن طريق تناول أقراص منع الحمل ، أو شرب كوب من الخل.

وأوضح المركز في بيان تقصي الحقائق ، الصادر عنه اليوم الثلاثاء ، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، والتي نفت بدورها تلك الأنباء شكلا وموضوعا ، وأكدت أن ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، عار تماما عن الصحة.

وأوضح المركز في بيانه اليوم ، أنه لا صحة لإخفاء آثار تعاطي المخدرات ، عن طريق تناول أقراص منع الحمل أو تناول الخل ، لافتة إلى أن تحليل عينات المخدرات ، يتم بالاستعانة بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن آثار المخدرات ، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن ، هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف إثارة البلبلة في المجتمع.

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وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان تقصي الحقائق الوزارة ، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، عقد بروتوكول تعاون مع مصلحة الطب الشرعي ، وذلك بشأن التعاون في تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات ، بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، وذلك في إطار سعي الدولة ، للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة.

وفي نهاية بيان تقصي الحقائق ، ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي ء وسائل الإعلام المختلفة ، بضرورة توخي الحرص والدقة ، قبل نشر مثل هذه الشائعات ، التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام ، كما طالبت بالرجوع إلى وزارة التضامن الاجتماعي ، حال وجود أي استفسار أو شكوى ، عن طريق الاتصال على الخط الساخن ، لصندوق مكافحة الإدمان على الرقم (16023).