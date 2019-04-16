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بأثر فوري.. النواب يوافق على تعديل مدة الرئاسة 6 سنوات

إيمان علي إيمان علي
16 أبريل، 2019
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أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل من العام الحالي 2019 ، على مدة رئاسة الجمهورية ، في التعديلات الدستورية المقترحة ، وذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب ، إبان التصويت على التعديلات الدستورية مادة مادة.

أعضاء مجلس النواب ، وافقوا على المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة) ، والتي تنص على: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

وزافق أعضاء مجلس النواب كذلك ، على مادة (241 الانتقالية) مضافة ، والتي تنص على: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي ، بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018 ، كما يجوز أيضا إعادة انتخابه لمرة تالية”.

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كما اقترح النائب صلاح عبد البديع ، عضو مجلس النواب ، أنه لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ، وتضمن المقترح إضافة كلمة منفصلتين ، إلا أن المقترح رفضه النواب.

وفيما يخص المادة الانتقالية ، قال الدكتور علي عبد العال ، إنها سوف تطبق بأثر فوري مباشر ، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية ، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم ، وهذا الغرض من هذه المادة ، موضحا في الوقت ذاته ، أن الحظر لا يزال قائمًا في المادة 226 ، وأن الأثر الفوري يحقق العدالة السياسية ، وجرى رفض تطبيق الأثر الرجعي.

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