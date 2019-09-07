الاستعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية: الخطوات بالتفصيل

Advertisements

يحاول الأشخاص المغتربون في السعودية تقديم طلب زيارة عائلية حتى يحضروا الزوجة مثلا أو الأبناء أو الوالدين حتى يعيشوا معهم فترة زمنية داخل المملكة ولاسيما لأن أغلبهم لا يمكنهم أن يحصلوا على إجازة خلف سفرهم مباشرة ويجد العديد صعوبة في عملية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية هذا ومع أن الخدمة متاحة بشكل إلكتروني ومن الممكن أن يستخدمها أي شخص بشكل سهل جدا من خلال من منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية داخل موقع وزارة الخارجية السعودية.

إن خدمة الاستعلام عن الزيارة العائلية أحد أهم الخدمات التي تقوم وزارة الخارجية السعودية بتقديمها من خلال خدمة التأشيرات الإلكترونية هذا بالإضافة إلى خدمات أخرى نستطيع من خلالها توفير كل من الجهد والوقت مثل طلب تأشيرة الزيارة التجارية والزيارة العائلية والاستقدام إلى آخره من غير الأضطرار للذهاب إلى المؤسسات الحكومية.

Advertisements

الشروط الخاصة بطلب زيارة عائلية عن طريق وزارة الخارجية السعودية

يجب على الشخص أن يملأ نموذج طلب الزيارة العائلية والذي يكون مقدما لوزارة الخارجية عن طريق منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية داخل موقع وزارة الخارجية السعودية ثم طباعته ويقوم بختمه ومصادقته من الغرفة التجارية.

بعد ذلك عليه أن يكتب جميع البيانات التي تطلب منه باستخدام اللغة العربية ما عدا الأسماء, في حالة إذا كان الزائرون غير عربيين فإنه يلزم كتابة الأسماء كما هي موجودة في جواز السفر.

يجب أن تكون الإقامة الخاصة بمقدم الطلب سارية المفعول.

يجب معرفة أن الزيارة تكون فقط للأشخاص أصحاب الدرجة الأولى من الأقارب.

لابد أن يكون الشخص طالب التأشيرة معه إقامة عمل ولا يكون مرافق.

طريقة الاستعلام حول طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية

توجد عدة خطوات ينبغي القيام بها عند عملية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية عن طريق منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية وهذه الخطوات هي:

في بداية الأمر على الشخص أن يقوم بطباعة طلب الزيارة العائلية المقدم لوزارة الخارجية ثم يمضيه ويختمه من خلال جهة العمل ويصدقه من الغرفة التجارية الذي يكون تابع لها ثم بعد ذلك دفع الرسوم للاستعلام عن طلب زيارة بطريقة إلكترونية.

يجب على الشخص أن يقوم بالدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية داخل موقع وزارة الخارجية السعودية عن طريق الضغط هنا https://visa.mofa.gov.sa/ لكي يستعلم عن طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية السعودية.

ثم بعد ذلك يقوم باختيار الخدمة التي يريدها وهي الاستعلام ثم يقوم باختيار طلب مقدم إلى وزارة الخارجية داخل المربع الأول.

بعد أن يفتح الشخص رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية سيجد صفحة يوجد فيها عدد من البيانات التي ينبغي أن يملأها وبها أربعة خانات عليه أن يقوم بتعبئتها بشكل كامل حتى يستطيع الاستعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية والبيانات تكون.

خانة البحث عن: ويقوم الشخص باختيار طلب مقدم إلى وزارة الخارجية منها.

رقم الطلب: وهنا عليه أن يكتب فيها الرقم الذي عليه أن يحتفظ به بعد أن يقوم بتقديم طلب زيارة عائلية لوزارة الخارجية ويوجد على إيصال دفع رسوم الزيارة في الغرفة التجارية السعودية أيضا.

خانة رقم السجل: وهو رقم المقيم في داخل السعودية.

خانة كود الصورة: وهي تلك الأرقام المطبوعة في آخر الصفحة وعليه أن يقوم بكتابتها كما هي حتى يقوم الموقع بالتأكد من أنه ليس روبوتا.

بعد أن يتأكد الشخص من أنه كتب جميع البيانات السابقة بطريقة سليمة وواضحة يقوم بالنقر على كلمة استعلم للاستعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية وحتى يرى نتيجة الطلب وفي هذه الصفحة يكون العنوان: تم التصديق على الطلب برقم ….., وهو رقم طلب الشخص وأيضا يوجد بالصفحة جميع بيانات الشخص الخاصة بطلب الاستعلام كرقم الإقامة وسبب الزيارة واسم صاحب الطلب واسم الزائر إلى آخره من البيانات التي أدخلت سابقا.

ملحوظة:

إذا لم تظهر صفحة بيانات طلب الزيارة العائلية المقدم لوزارة الخارجية فإن هذا يعود لاحتمالين, الأول أن يكون قد تم رفض الطلب من خلال وزارة الخارجية السعودية, الثاني أن تكون رسوم طلب الزيارة العائلية لم تسدد في الغرفة التجارية السعودية.

الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة معلومات إضافية حول الاستعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية

إذا أراد شخص أن يستفسر عن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الخارجية السعودية وأن يحصل على معلومات إضافية فإنه يستطيع أن يتصل على رقم 920033334 وهو الرقم الموحد لخدمة العملاء من داخل المملكة العربية السعودية أما من خارجها يمكن أن يتصل على الرقم 00966920033334.

بعض الملحوظات المهمة الخاصة بالاستعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية

على الشخص أن ينتظر لفترة زمنية مقدارها ثلاثة أيام بعد أن يقدم الطلب وذلك قبل أن يستعلم حول طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية.

إذا قام الشخص الذي طلب الزيارة بتغيير الجزء الخاص بالإقامة أو المهنة فعليه أن يذهب إلى مقر الوزارة الخارجية السعودية ومعه صورة من الطلب الذي تم تقديمه وأيضا أصل وصورة إقامته.

إذا قبل طلب الزيارة العائلية في موقع وزارة الداخلية الإلكتروني على الشخص أن ينتظر لمدة زمنية بشكل أقصى 25 يوم حتى ينفذ الطلب وفي أيام الحج من المحتمل أن تطول الفترة.