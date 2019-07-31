إليكم.. 24 رسالة من الرئيس السيسي للمصريين عن التعويم وتحمل الشعب

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قام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بافتتاح فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي تستضيف فعالياته مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين الـ 30 و31 من شهر يوليو الراهن لعام 2019، بحضور أكثر من 1500 شاب وفتاة.

24 رسالة من الرئيس للمصريين

يقوم موقع مصر 365 بنشر الرسائل التي وجهها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى الشعب المصري خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، على النحو الآتي:

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أي توصية يتم الحديث عنها بمؤتمرات الشباب، أو عبر وسائل الإعلام المتنوعة يجري العمل على دراستها عبر أجهزة الدولة المصرية، والعمل على تنفيذها يتطلب مليارات الجنيهات. “لو المياه التي تصل إلى جمهورية مصر العربية قلت بنسب معينة، يمكن أن يؤثر هذا الأمر على الرقعة الزراعية، وتمنع زراعة ما يقرب من مليون أو 2 مليون فدان زراعي”. الدولة المصرية قامت بإنفاق ما يقرب من 70 مليار جنيهاً مصرياً، من أجل بناء محطات معالجة المياه الثلاثية، بحيث أن حجم الفائض من المياه يقل، ونستطيع الاستفاده منه بشكل أكبر. الدولة المصرية قد عانت من الترهل بالقطاع الحكومي خلال السنوات السابقة، مما تسبب في تعاظم المشكلات بكافة القطاعات. “اللي يسخر من الحالة، ويسخر من الظروف على مواقع التواصل، هوا ده اللي استحمل بردوا”. “أحيانًا يكون تقدير رد الفعل أحد أهم أسباب عدم الإصلاح وعدم التحرك، ممكن ده يخسرك حتى النتائج اللي عايز توصلها، دي كتل لما تتحرك تعمل مشكلة كبيرة”. “المؤتمرات تعمل على إعطاء شحنة ضخمة وعظيمة جدًا من الإيجابية والأمل، خليني أوجهلكم جميعًا كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز”. عدم قدرة الدولة المصرية في السنوات السابقة على التعامل مع الرأي العام، أجل الإصلاح الاقتصادي لمدة أربعين عامًا. على أي حكومة أن تضغ الرأي العام بالاعتبار عند اتخاذ أي قرار هام، يتعلق بقضية شائكة، ومن ثم العمل على تخفيف آثار هذا القرار وتبعاته. الأجهزة الأمنية دائمًا وأبدًا ما تكون بصف الرأي العام، وتقدر الموقف جيدًا، وتوصي باتخاذ إجراءات من أجل التخفيف من تبعات تلك الإجراء الضروري على الشعب. “كان الشعب المصري سبب بالشرف لي أمام العالم أجمع بقوة احتماله ومساندته للإجراءات الاقتصادية رغم صعوبة تبعاتها”. المشروعات التي قمنا بها خلال الفترة السابقة، وفرت ما يقرب من خمسة مليون فرصة عمل. “ما أردته هو إعادة بناء الشعور بالثقة مرة أخرى لدى الشعب المصري حتى يستطيع بناء دولته خلال المستقبل”. “كافة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذناها، كانت في ظروف استثنائية، حيث أن الدولة المصرية شهدت ثورتين في 3 سنوات فقط”. “ما أنجزته الدولة المصرية يعد رائع وعظيم جداًّ مقارنة بالحالة التي كنا عليها قبل عدة سنوات”. “الأداء بالقطاع الحكومي أصابه الترهل، وتعاظمت مشاكلنا بكافة القطاعات، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه، هوا فيه دولة كده؟” “النتائج أفضل الآن، وهو كان أملي في الله، لأن الإخلاص والعمل والعلم في تناول المسائل لابد أن يكلل بالنجاح”. للشباب: “هناك دولة بكم، ونحن نقول لكم انهضوا لكي تأتوا معنا، و تكونوا على علم كيف تسير الدول وتتقدم”. “الثقة في الشعب المصري، ووعيه كانت هي المحرك الأساس من أجل اتخاذ مثل تلك الإجراءات الصعبة، من أجل إطلاق مسيرة الإصلاح الاقتصادي الضرورية”. “الدولة المصرية كانت بمرحلة انهيار وضياع، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات هدف منها العمل على تحسين الوضع، والعبور بالدولة إلى مرحلة الأمان وهذا ما حدث”. “حينما اجتمعت مع الحكومة المصرية من أجل اتخاذ تلك الإجراءات الحازمة، والتي تعد ضرورية في مجال الإصلاح الاقتصادي كان أعضاء الحكومة المصرية قد أعلنوا عن رفضهم لتلك الإجراءات، اتخذت تلك الإجراءات ثقة في وعي الشعب المصري وحفاظا على الدولة المصرية، وراهنت على ذلك، وقد نجحنا في هذا”. تحدثت لأعضاء الحكومة المصري خلال شهر فبراير لعام 2016، وقلت “إذا رفض الشعب تلك الإجراءات سوف تقدم الحكومة استقالتها، وسأدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، وأسلم البلد لأحد آخر”. “الإسكان اللي اتعمل بالمنصورة الجديدة تقريبًا اتباع، الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة كده”. لمنتقدي العاصمة الإدارية، “أنت متصور إنك لو مكنتش هتاخد شقة بالعاصمة تبقى ماخدتش، لو اشتغلت فيها دي مش فرصة عمل؟ هوا المكان ده هيقوم لوحده، ولا هيقوم بالبناء والتعمير والتشغيل؟ اللي هيسكن جزء من الموضوع، لكن اللي بيعمل الشغل ده بيعمله نتيجة وجود المشروعات دي، المواطن البسيط اللي عايز ياخد 100 أو 150 جنيه يرجع بيهم لبيته، الناس عايزين قوت يومهم، ولو إحنا نجحنا في رفع دخلهم يبقى نجحنا في مهمتنا”.

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