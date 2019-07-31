اليوم الحكم بدعوى إلزام البرلمان والأزهر بحظر ارتداء النقاب

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تصدر اليوم الأربعاء 31 من شهر يوليو لعام 2019 محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى القضائية المطالبة بإلزام كلاً من مجلس النواب المصري والأزهر الشريف بإصدار تشريع من أجل حظر ارتداء النقاب.

جاء تلك الدعوى القضائية التي حملت رقم “60680”، لعام 71 قضائية.

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وأوضح المحامي الهيثم هاشم سعد، والذي تدخل هجوميًا بالدعوى القضائية مدافعًا عن حق المرأة في ارتداء النقاب، أكد أن الدعوى القضائية جانبها الصواب، مشدداً أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الدين الإسلامي، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها، المحافظة على وقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا، حسب تأكّيد المحامي.

وأضاف المحامي الهيثم هاشم سعد، أنَّ الأزهر الشريف يقف لمثل تلك الدعاوى الهدامة، موقفاً مشرفاً، وبين أنَّه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الدين الإسلامي، وتشويه صورته.

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